Vali Mutlu: Operasyon devam ediyor, açıklama yapmam yasal değil

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, bakan oğullarının da aralarında bulunduğu çok sayıda ismin gözaltına alındığı yolsuzluk ve rüşvet operasyonuyla ilgili, “Şu anda adliye bir operasyon sürdürüyor. İlave bir açıklama yasal olarak doğru değil. Şu aşamada farklı bir açıklama yapma durumunda değilim” dedi.

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, İstanbul ve Ankara’da gerçekleştirilen ve aralarında İçişleri Bakanı Muammer Güler, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın oğullarının yanı sıra, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir ile işadamı Ali Ağaoğlu’nun da bulunduğu 37 ismin gözaltına alındığı öne sürülen yolsuzluk ve rüşvet operasyonuyla ilgili gazeteciler kısa bir açıklamada bulundu.

Vali Mutlu, “Şu anda adliye bir operasyon sürdürüyor. İlave bir açıklama yasal olarak doğru değil. Şu aşamada farklı bir açıklama yapma durumunda değilim. Tamamlandıktan sonra tüm bu belgeleri kamuoyu almış olacak” diye konuştu.