BDP'den yolsuzluk operasyonu açıklaması: Partilerden kopmalar olabilir

Yolsuzluk operasyonu hakkında değerlendirmede bulunan BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, operasyonun bir işaret fişeği olduğunu ve devamının gelebileceğini söyledi.

DİHA'ya açıklamalarda bulunan BDP 'li Hasip Kaplan, yargıda, emniyette, medyada Gülen Cemaati ve AKP hükümeti arasında gerginlik olduğunu söyleyerek, operasyonun da bu "kapışmanın" sertleşeceğinin işaret fişeği olduğunu söyledi. Kaplan, "Ciddi kapışmaların olacağını gösteren bir işaret fişeğine benziyor. Belli ki biriktirilmiş dosyalar var. Bunun arkasından bazı kesimlerin seçim öncesi şantaj kasetlerine de yönelecekleri görülüyor" dedi. Gülen cemaati-AKP arasında grup içi iktidar kavgasının yaşandığını belirten Kaplan, bu kavganın operasyonla alenileştiğini söyledi. Bu gelişmelerin Türkiye siyasetinde değişimlere ve yeni grupların ortaya çıkmasına sebep vereceğini de belirten Kaplan, " Siyaset değişebilir yeni siyasetler çıkabilir. Partilerden kopmalar yeni gruplar oluşabilir. Meclis aritmetiğinde değişimler olabilir. Bu işaretler veriliyor" dedi.