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'Operasyon hakkında bilgim yok ben de basından takip ediyorum'

Kadir Topbaş: Operasyonla ilgili henüz net bir bilgimiz yok. İlerleyen zaman dilimi içerisinde biraz daha huzura kavuşur buna inanıyorum. Takip ediyoruz

17 Aralık 2013 17:05

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, aralarında bakan çocuklarının yanı sıra Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan ve işadamı Ali Ağaoğlu’nun da aralarında bulunduğu 37 kişinin gözaltına alındığı rüşvet ve yolsuzluk operasyonuyla ilgili olarak, "Bu operasyonun geldiği noktayı ben de basından takip ediyorum. Sizler bizden daha iyi biliyorsunuz. Bizim henüz net bir bilgimiz yok. İlerleyen zaman dilimi içerisinde biraz daha huzura kavuşur buna inanıyorum" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Ayamama Deresi'nde düzenlenen ıslah çalışmalarını denetledi, ıslah çalışmasında gelinen nokta konusunda basın mensuplarına bilgi verdi. İSKİ Genel Müdürü Ahmet Demir, Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu, Küçükçekmece Belediye Başkanı Aziz Yeniay'ın da hazır bulunduğu denetleme sırasında, Topbaş gazetecilerin sorularını yanıtladı.

 

Takip ediyoruz

 

Bugünkü operasyonla ilgili gelişmeleri basından takip ettiğini söyleyen Topbaş "Bu operasyonun geldiği noktayı ben de basından takip ediyorum. Sizler bizden daha iyi biliyorsunuz. Basından takip ediyoruz. Bizim henüz net bir bilgimiz yok. İlerleyen zaman dilimi içerisinde biraz daha huzura kavuşur buna inanıyorum. Takip ediyoruz" şeklinde konuştu.

Fatih Belediyesi’ne ait SİT alanları ilgili bir soru üzerine Kadir Topbaş, "Detayı bilmiyorum. İstanbul’u tarihi yarım adayı, SİT alanların, kenti gayet iyi biliyoruz. Koruma kollarında görev yapmış birisiyim. Geçmişte başkan yardımcılığı yaptım. Teknik adam olarak da İstanbul’u biliyorum. Soruyla ilintili, operasyonla ilintili olarak detayları bilmiyorum" diye konuştu. Usulsüz imar planı çıkarıldığı iddiaları üzerine ise Topbaş, “Tabiki bunlar yargıya intikal eder, yargı değerlendirir, biz de biz de takip ederiz" ifadesini kullandı.

 

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