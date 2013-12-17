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Sabah yazarından operasyon yorumu: Paralel devlet kabak gibi ortaya çıktı!

Sevilay Yükselir: Biriktirdikleri dosyalar ile aylardır hükümete şantaj yapanların diz çöktürtme operasyonuna boyun eğmeyen Başbakanı tarih yine altınla yazdı

17 Aralık 2013 15:24

Türkiye’yi sarsan rüşvet ve yolsuzluk operasyonuyla ilgili değerlendirmede bulunan Sabah gazetesi yazarı Sevilay Yükselir, “Kararınızı verin. Ya bugün kabak gibi ortaya çıkan paralel devletten ya da sivil iradeden yana olacaksınız” dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ve üç bakanın oğlu ile Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, işadamı Ali Ağaoğlu’nun da aralarında bulunduğu 37 kişinin gözaltına alındığı öne sürülen rüşvet ve yolsuzluk operasyonu, hükümete yakın gazetelerin yazarları arasında tartışma konusu oldu.

 

‘Ya paralel devlet, ya sivil irade’

 

Sabah gazetesi yazarı Sevilay Yükselir, operasyonla ilgili Twitter’da yaptığı yorumda, “Yolsuzluk rüşvet. Her kim bu pis işlere bulaşdıysa cezasını çeksin ama bu son operasyonun amacının kesinlikle bu olmadığına eminiz değil mi? Biriktirdikleri dosyalar ile aylardır hükümete şantaj yapanların diz çöktürtme operasyonuna boyun eğmeyen Başbakanı tarih yine altınla yazdı. Kararınızı verin. Ya bugün kabak gibi ortaya çıkan paralel devletten ya da sivil iradeden yana olacaksınız. Yani ya derin devlet ya da millet! Mesele AKP, Recep Tayyip Erdoğan meselesi filan değil. CHP ya da Kılıçdaroğlu'da olabilirdi. Bu sadece derinlerle sivillerin savaşıdır! NOKTA” ifadelerini kullandı.

 

‘Keşke şantaj yapmak yerine yayımlasaydın’

 

Türkiye gazetesi yazarı Yıldıray Oğur’un Twitter’daki hesabında, MGK belgesini yayımlayarak hükümetin hedefi haline gelen Taraf gazetesinde yazan Emre Uslu’nun 5 gün önce attığı ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın oğluyla ilgili bir yolsuzluk iddiasını gündeme getiren tweete göndermede bulunmasıyla da iki gazeteci arasında ilginç bir diyalog yaşandı:

 

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