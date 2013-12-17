Operasyon kamuya sıçradı, iki bakanlıkta dört gözaltı

İstanbul polisinin bu sabah başlattığı yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kamuya da sıçradı. Şu ana kadar ulaşılan bilgilere göre iki bakanlıkta dört ayrı gözaltı var. Gelen ilk bilgilere göre Çevre Bakanlığı'nda Genel Müdür Mehmet Ali Kahraman ve Çevre Bakanı Danışmanı Sadık Soylu gözaltına alındı.

Ekonomi Bakanlığı'nda ise Bakan Zafer Çağlayan'ın Özel Kalem Müdürleri Mustafa Behçet Kaynar ve Onur Kaya gözaltında bulunuyor. Öte yandan Sadık Soylu'nun AkP Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Soylu akrabası olduğu belirtiliyor.

Toplam 37 gözaltı

Sabah başlayan rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda şu ana kadar 37 kişi gözaltına alındı. Şu ana kadar gelen bilgiler eşliğinde gözltına alınan isimler şöyle:

"İşadamı Ali Ağaoğlu, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, İçişleri Bakanı Muammer Güler'in oğlu Barış Güler, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın oğlu Salih Kaan Çağlayan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın oğlu Abdullah Oğuz Bayraktar, sanatçı Ebru Gündeş'in eşi işadamı Reza Zerrab, Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman Aslan, Çevre Bakanlığı Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman, Çevre Bakanı Danışmanı Sadık Soylu, Zafer Çağlayan’ın Özel Kalem Müdürleri Mustafa Behçet Kaynar ve Onur Kaya."