T24 LogoT24 Logo
Gündem

Operasyon kamuya sıçradı, iki bakanlıkta dört gözaltı

İstanbul polisinin bu sabah başlattığı yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında Çevre ve Ekonomi Bakanlığı'nda gözaltılar gerçekleşti

17 Aralık 2013 16:56

İstanbul polisinin bu sabah başlattığı yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kamuya da sıçradı. Şu ana kadar ulaşılan bilgilere göre iki bakanlıkta dört ayrı gözaltı var. Gelen ilk bilgilere göre Çevre Bakanlığı'nda Genel Müdür Mehmet Ali Kahraman ve Çevre Bakanı Danışmanı Sadık Soylu gözaltına alındı.

Ekonomi Bakanlığı'nda ise Bakan Zafer Çağlayan'ın Özel Kalem Müdürleri Mustafa Behçet Kaynar ve Onur Kaya gözaltında bulunuyor. Öte yandan Sadık Soylu'nun AkP Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Soylu akrabası olduğu belirtiliyor.

 

Toplam 37 gözaltı

 

Sabah başlayan rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda şu ana kadar 37 kişi gözaltına alındı. Şu ana kadar gelen bilgiler eşliğinde gözltına alınan isimler şöyle:

"İşadamı Ali Ağaoğlu, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, İçişleri Bakanı Muammer Güler'in oğlu Barış Güler, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın oğlu Salih Kaan Çağlayan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın oğlu Abdullah Oğuz Bayraktar, sanatçı Ebru Gündeş'in eşi işadamı Reza Zerrab, Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman Aslan, Çevre Bakanlığı Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman, Çevre Bakanı Danışmanı Sadık Soylu, Zafer Çağlayan’ın Özel Kalem Müdürleri  Mustafa Behçet Kaynar ve Onur Kaya."

ETİKETLER

yolsuzlukbakanlıkrüşvetgözaltıakphükümetzafer çağlayanoperasyonçevre bakanlığıekonomi bakanlığıerdoğan bayraktarmehmet ali kahramansadık soylusüleyman soylu

İlgili Haberler

Ali Ağaoğlu, Halkbank Genel Müdürü ve Fatih Belediye Başkanı dahil çok sayıda kişiye yolsuzluk gözaltısı

İstanbul ve Ankara'da arada düzenlenen operasyonlarda bakanların çocuklarının ve ünlü işadamlarının da bulunduğu pek çok isim gözaltına alındı...

Yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda 3 bakanın oğlu gözaltında

İstanbul ve Ankara'da başlatılan yolsuzluk operasyonunda Muammer Güler, Zafer Çağlayan ve Erdoğan Bayraktar'ın oğulları da gözaltına alındı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından saat 20.00'a kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24