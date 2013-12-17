AKP'li Tayyar'dan operasyon yorumu: Hedef AK Parti’nin kaybetmesi!

Hülya Karabağlı / ANKARA

AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, uluslararası istihbarat örgütleriyle bağlantılı bazı odakların, cemaat ve hükümete siyasi bir rota çizmeye çalıştıklarını söyledi. Belediye başkanı, bakan çocukları ve iş adamlarının yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınmasını değerlendiren Tayyar, “Erdoğan’sız bir Türkiye hayal edenler, hem yerel seçimlerde hem de cumhurbaşkanlığı seçiminde AK Parti’nin kaybetmesini hedefliyorlar. Bu amaçla bir süredir iç içe girmiş birbiriyle ilintili oyunlar sahneleniyor” dedi. Tayyar ayrıca, cemaatin AKP ile hiçbir problemi olmadığını düşündüğünü de dile getirdi.

AKP’li Şamil Tayyar, iş adamlarından bakan çocuklarına uzanan yolsuzluk operasyonunu, iki milletvekilinin istifası ve AKP ile cemaat kavgasına ilişkin T24’ün sorularını yanıtladı. Tayyar konulara dair şunları söyledi:

‘Türkiye’ye ayar vermek istiyorlar’

“Yeni bir küresel denklem oluşuyor. Bu denklemde Türkiye ağırlık kazanmak istiyor. Ancak küresel aktörler, Türkiye’nin yeni rolünden ve taleplerinden rahatsız. Onun için Türkiye’ye ayar vermek istiyorlar. 2014 yılında yapılacak mahalli seçimler ve cumhurbaşkanlığı seçimleri kritik gözüküyor.

‘Erdoğan’sız bir Türkiye’

“Erdoğan’sız bir Türkiye hayal edenler, hem yerel seçimlerde hem de cumhurbaşkanlığı seçiminde AK Parti’nin kaybetmesini hedefliyor. Bu amaçla bir süredir, iç içe girmiş birbiriyle ilintili oyunlar sahneleniyor.”

“Sayın Erdoğan’ı, cumhurbaşkanlığı adaylığı fikrinden vazgeçirmeye ve başbakanlık koltuğundan edinceye kadar bu kaosu sürdürmeye çalışacaklarını düşünüyorum.”

‘Diz çöktürme hamleleri’

“Gezi olayları, dershane bağlamında çıkartılan ‘diz çöktürme’ girişimleri, bu son operasyon, Başbakan'a ve AK Parti’ye yönelik stratejik hamlelerdir.”

“Meselenin, AK Parti ve cemaat kavgasına indirgenmesi sorunun büyüklüğünü görmemizi engeller. Cemaatin gerçek anlamda AK Parti ile hiçbir problemi olmadığını düşünüyorum. Ancak, uluslararası istihbarat örgütleriyle bağlantılı bazı odaklar cemaat ve hükümete siyasi rota çizmeye çalışıyorlar.”