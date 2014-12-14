Zaman Yayın Yönetmeni Dumanlı, Samanyolu Grubu Başkanı Karaca ve 'Tek Türkiye' dizisi gözaltında!

14 Aralık 2014 09:50
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "faili meçhul cinayetlerle" de suçlaması ve "makul şüphe" paketi olarak bilinen yasal düzenlemeleri onaylamasının ardından Fethullah Gülen cemaatinin bünyesinde görünen yayınlara yönelik operasyon başladı. Başta İstanbul olmak üzere 13 ilde yapılan "14 Aralık Operasyonu" kapsamında Zaman gazetesi, Samanyolu TV ve Bugün'de çalışan bazı yönetici ve gazeteciler ile Samanyolu televizyonunda yayınlanan "Sungurlar" ve TV'deki gösterimi 4 yıl önce sona eren "Tek Türkiye" dizilerinin yapımcıları ile senaristleri gözaltına alındı. Operasyon kapsamında eski İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürü ve eski Hakkari Emniyet Müdürü Tufan Ergüder ve polis memuru Çetin Çiftçi de "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme"nin de aralarında bulunduğu suçlamalar eşliğinde gözaltına alındı. "Tek Türkiye" ekibinden Ebru Şenvardar, Elif Yılmaz ve Naci Çelik Berksoy emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
14 Aralık Pazar sabahı Gülen cemaatinin medya ayağına uzun süredir beklenen operasyon haberiyle başladı. Sabah saatlerinde Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, öğleden sonra da Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı, operasyonu protesto için toplanan kalabalıkların önünde gözaltına alındılar. Karaca, "Bu Türkiye'nin utanılacak manzarası" dedi. Dumanlı da "Suçu olanlar korksun, suçu olmayan insanların korkacak bir şeyi yoktur. Biz korkmuyoruz" diye konuştu.
'T.C'nin egemenliğini ele geçirmek,
terör örgütü, iftira...'
Operasyonun ilk aşamasında gözaltına alınan dokuz kişi sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Haklarında gözaltı kararı çıkarılanların toplam 32 kişi olduğu bildirildi.
Gözaltı gerekçesinde, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin egemenliğini ele geçirmek amacıyla baskı, yıldırma ve tehdit yöntemlerini kullanarak örgütsel yapı oluşturarak bu yapılanma altında iftira, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, belgede sahtecilik suçları..." denildi.
Gözaltı listesinde yer alan isimler şöyle:
Hidayet Karaca
Ekrem Dumanlı
Fahri Sarrafoğlu
Hüseyin Gülerce
Ahmet Şahin
Nuh Günültaş
Naci Çelik Berksoy
Ali Samim Noyan
Ali Kara
Elif Yılmaz
Radiye (Ebru) Şenvardar
Hikmet Tombulca
Salih Asan
Makbule Çam (Elamdağ)
Engin Koç
Tufan Ergüder
Mutlu Ekizoğlu
Ertan Erçıktı
Mustafa Kılıçarslan
Ferdi Taşkaya
Ayhan Akça
Mehmet Ali Doğan
Ali Cihan
Mustafa Uyanık
Halit Akbulut
Çetin Öztürk
Rıfat Aslan
Erdem Kısa
Mustafa Altunbulak
Yakup Ergün
Recep Güleç
Samanyolu TV'de yayınlanan "Sungurlar" dizisinin yapımcılarından Salih Asan da gözaltına alındı. Asan, "Tek Türkiye", "Şefkat Tepe" ve "Sungurlar" dizilerinin yapımcısı olarak biliniyor. Van'da gözaltına alınan bir kişinin de "Sungurlar" dizisinin senaristi olduğu öğrenildi. Dizinin yönetmeni Engin Koç da gözaltına alınanlar arasında yer aldı.
Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı, gözaltına alınmadan önce şunları söylemişti:
“Gözaltına alınacak insanlar, giyinmiş kuşanmış bir bayram yerine gidecekmiş gibi bekliyor. Buraya teşrif eden emniyet yetkilisinin adını, sanını bilmiyorum. Ben ona hitap etmek istiyorum. Gelin emanetinizi alın, burada sizi bekliyorum. Kendilerine haber kanalı ismini veren bazı yayın organlarına teessüflerimi sunarım. Çok ayıp, çok yakışıksız iddialar. Gazeteye baskın yapılıyor. Gerekçeler komik. Bu bir medya darbesidir, paralel yapı operasyonu değildir. Emniyet yetkililerine sesleniyorum, lütfen bekliyorum, çayımızı için, sonuna kadar nereye gideceksek gidelim. Allah hakkın, doğrunun yanındadır, zalimin yanında değildir. Elbette bugünler de geçer, zalim zulmüyle yâd edilir.”
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Aralık Operasyonu ile ilgili olarak "Yaşanan süreç bir darbe sürecidir" ifadesini kullandı.
Dünyanın en büyük haber ajanslarından Reuters, "ACİL" başlığıyla "son dakika" olarak duyurduğu haberinde, polis ekiplerinin bu sabah Zaman gazetesine baskın düzenlediğini abonelerine geçerek, Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı'nın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 2 gün önce söz konusu operasyona işaret ettiğine dikkat çekildi.
Hükümet-cemaat çatışmasının ardından AKP'den istifa eden İstanbul Bağımsız Milletvekili Hakan Şükür, Zaman gazetesine destek ziyaretinde bulundu. Şükür, 14 Aralık operasyonuna ilişkin olarak "Türkiye Cumhuriyeti basın özgürlüğüne darbeyle uyandı. Hem de darbe dönemlerini aratmayan bir darbe.." yorumunda bulundu.
Geçtiğimiz günlerde Twitter’da “Fuat Avni” mahlasıyla yazan kullanıcı, hükümetin medyaya yönelik operasyon yapacağı iddialarını ortaya atmıştı. Yaklaşık 150 gazeteci ve medya çalışanının gözaltına alınacağını iddia eden Fuat Avni, başta Zaman gazetesi olmak üzere Gülen cemaatına yakınlığı ile bilinen medya organlarına baskın yapılacağını öne sürmüştü.
Fuat Avni, daha sonra, 14 Aralık'ta başlayıp 25 Aralık'a kadar sürececeğini belirttiği operasyonda gözaltına alınacak gazeteci sayısının azaltıldığını söylemişti.
Fuat Avni, twitter hesabında şu iddialara yer vermişti:
1. Ertelemek zorunda kaldıkları operasyonu gözaltına alınacakların listesini yenileyerek Beşir Atalay'a emanet ettiler.
2.14-15 Aralık'ta başlayıp 25 Aralık'a kadar sürecek seri operasyonlar başlıyor. Operasyonu Başsavcı Vekili Orhan Kapıcı yönetiyor.
3.Orhan Kapıcı'nın yancısı İstanbul İstihbarat Şube Mdr. Edip Vural. Vural gayri meşru ilişkisi ve çocuğundan dolayı Tiran'ın kıskacında.
4.Atalay, Kapıcı'yı Cuma'dan itibaren kıskaca aldı. Operasyon, Elkaide bağlantılı Tahşiyecilere operasyon yapan polis ekibine olacak.
5.Tahşiyeciler Grubundan ele geçirilen bombaları polislerin yerleştirdiği algısı oluşturulacak.
6.Deşifre ettiğim operasyona tepki gelince gözaltına alınacak gazeteci sayısını azalttılar. Merkez Medya ve liberaller şimdilik çıkarıldı.
7. Şu an İstanbul İstihbarat Şube'de çok gizli toplantı devam ediyor. Gözaltı listesinin son hali henüz elime geçmedi.
8. Operasyon listesinde Fetullah Gülen'in adı yoktu. Tiran'ın 'Bir yolunu bulun' diye baskı yapmasıyla zoraki dosyaya ilave edildi.
9. 'Operasyon talimatı Gülen'den geldi' ibaresi aslında şu an Tiran'ın fiilen yaptığı suç. Siz yapın ben kanunları düzenlerim dedi.
10. Yargı Paketi'nin acilen devreye sokulması 'Kontrol ben de' algısı oluşturdu ve ekibe güven gelmiş durumda.
11. Çok gizli toplantı öncesi elime gelen notta gözaltı listesi şöyle:
1. Fethullah Gülen
2. Ekrem Dumanlı
3. Nuh Gönültaş
4. Naci Çelik
12. Gözaltı listesi:
5. Ali Sami Noyan
6. Hikmet Tonbulca
7. Salih Aslan
8. Hidayet Karaca
9. Fahri Sarrafoğlu
10. Ahmet Şahin
11. Ali Kara
13. Gözaltı listesi:
12. Elif Yılmaz
13. Radiye Ebru Şenvardar
14. Makbule Çam Elemdağ
15. Engin Koç
16. Bülent Keneş
17. Emre Uslu
14. Gözaltı listesi:
18. Mehmet Baransu
19. Hüseyin Gülerce
20. Tufan Ergüder
21. Mutlu Ekizoğlu
22. Yurt Atayün
23. Ertan Erçıktı
15. Gözaltı listesi:
24. Ömer Köse
25. Hayati Başdağ
26. Kazım Aksoy
27. Gafur Ataç
28. Ferdi Taşkaya
29. M.Ali Doğan
30. Ayhan Akça
16. Gözaltı listesi
31. Ali Cihan
32. Mustafa Uyanık
33. Engin Koç
34. Mustafa Kılıçaslan
35. Halil Akbulut
36. Çetin Öztürk
37. Rıfat Aslan
17. Gözaltı listesi:
38. Erdem Kısa
39. Mustafa Altunbulak
40. Yakup Ergün
41. Recep Güleç
42. Dilaver Şeker
43. Hakan Erkan
44. Kerem Koç
18. Gözaltı listesi:
45. Murat Kasap
46. Mustafa Yıldız
47. Vefa Özcivan
Gizli toplantı öncesi elime geçen nottakiler şimdilik bunlar.
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