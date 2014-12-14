Zaman Yayın Yönetmeni Dumanlı, Samanyolu Grubu Başkanı Karaca ve 'Tek Türkiye' dizisi gözaltında!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "faili meçhul cinayetlerle" de suçlaması ve "makul şüphe" paketi olarak bilinen yasal düzenlemeleri onaylamasının ardından Fethullah Gülen cemaatinin bünyesinde görünen yayınlara yönelik operasyon başladı. Başta İstanbul olmak üzere 13 ilde yapılan "14 Aralık Operasyonu" kapsamında Zaman gazetesi, Samanyolu TV ve Bugün'de çalışan bazı yönetici ve gazeteciler ile Samanyolu televizyonunda yayınlanan "Sungurlar" ve TV'deki gösterimi 4 yıl önce sona eren "Tek Türkiye" dizilerinin yapımcıları ile senaristleri gözaltına alındı. Operasyon kapsamında eski İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürü ve eski Hakkari Emniyet Müdürü Tufan Ergüder ve polis memuru Çetin Çiftçi de "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme"nin de aralarında bulunduğu suçlamalar eşliğinde gözaltına alındı. "Tek Türkiye" ekibinden Ebru Şenvardar, Elif Yılmaz ve Naci Çelik Berksoy emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

14 Aralık Pazar sabahı Gülen cemaatinin medya ayağına uzun süredir beklenen operasyon haberiyle başladı. Sabah saatlerinde Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, öğleden sonra da Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı, operasyonu protesto için toplanan kalabalıkların önünde gözaltına alındılar. Karaca, "Bu Türkiye'nin utanılacak manzarası" dedi. Dumanlı da "Suçu olanlar korksun, suçu olmayan insanların korkacak bir şeyi yoktur. Biz korkmuyoruz" diye konuştu.

'T.C'nin egemenliğini ele geçirmek,

terör örgütü, iftira...'

Operasyonun ilk aşamasında gözaltına alınan dokuz kişi sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Haklarında gözaltı kararı çıkarılanların toplam 32 kişi olduğu bildirildi.

Gözaltı gerekçesinde, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin egemenliğini ele geçirmek amacıyla baskı, yıldırma ve tehdit yöntemlerini kullanarak örgütsel yapı oluşturarak bu yapılanma altında iftira, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, belgede sahtecilik suçları..." denildi.

Gözaltı listesinde yer alan isimler şöyle: Hidayet Karaca Ekrem Dumanlı Fahri Sarrafoğlu Hüseyin Gülerce Ahmet Şahin Nuh Günültaş Naci Çelik Berksoy Ali Samim Noyan Ali Kara Elif Yılmaz Radiye (Ebru) Şenvardar Hikmet Tombulca Salih Asan Makbule Çam (Elamdağ) Engin Koç Tufan Ergüder Mutlu Ekizoğlu Ertan Erçıktı Mustafa Kılıçarslan Ferdi Taşkaya Ayhan Akça Mehmet Ali Doğan Ali Cihan Mustafa Uyanık Halit Akbulut Çetin Öztürk Rıfat Aslan Erdem Kısa Mustafa Altunbulak Yakup Ergün Recep Güleç

Senarist ve yapımcıları da gözaltında

Samanyolu TV'de yayınlanan "Sungurlar" dizisinin yapımcılarından Salih Asan da gözaltına alındı. Asan, "Tek Türkiye", "Şefkat Tepe" ve "Sungurlar" dizilerinin yapımcısı olarak biliniyor. Van'da gözaltına alınan bir kişinin de "Sungurlar" dizisinin senaristi olduğu öğrenildi. Dizinin yönetmeni Engin Koç da gözaltına alınanlar arasında yer aldı.

Ekrem Dumanlı: Ben hazırım, gelin alın!

Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı, gözaltına alınmadan önce şunları söylemişti:

“Gözaltına alınacak insanlar, giyinmiş kuşanmış bir bayram yerine gidecekmiş gibi bekliyor. Buraya teşrif eden emniyet yetkilisinin adını, sanını bilmiyorum. Ben ona hitap etmek istiyorum. Gelin emanetinizi alın, burada sizi bekliyorum. Kendilerine haber kanalı ismini veren bazı yayın organlarına teessüflerimi sunarım. Çok ayıp, çok yakışıksız iddialar. Gazeteye baskın yapılıyor. Gerekçeler komik. Bu bir medya darbesidir, paralel yapı operasyonu değildir. Emniyet yetkililerine sesleniyorum, lütfen bekliyorum, çayımızı için, sonuna kadar nereye gideceksek gidelim. Allah hakkın, doğrunun yanındadır, zalimin yanında değildir. Elbette bugünler de geçer, zalim zulmüyle yâd edilir.”

Kılıçdaroğlu: Yaşanan bir darbe sürecidir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Aralık Operasyonu ile ilgili olarak "Yaşanan süreç bir darbe sürecidir" ifadesini kullandı.

Reuters 'acil' koduyla duyurdu

Dünyanın en büyük haber ajanslarından Reuters, "ACİL" başlığıyla "son dakika" olarak duyurduğu haberinde, polis ekiplerinin bu sabah Zaman gazetesine baskın düzenlediğini abonelerine geçerek, Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı'nın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 2 gün önce söz konusu operasyona işaret ettiğine dikkat çekildi.

Hakan Şükür, Zaman gazetesi binasına geldi

Hükümet-cemaat çatışmasının ardından AKP'den istifa eden İstanbul Bağımsız Milletvekili Hakan Şükür, Zaman gazetesine destek ziyaretinde bulundu. Şükür, 14 Aralık operasyonuna ilişkin olarak "Türkiye Cumhuriyeti basın özgürlüğüne darbeyle uyandı. Hem de darbe dönemlerini aratmayan bir darbe.." yorumunda bulundu.

Fuat Avni, iddialarında neler demişti?

Geçtiğimiz günlerde Twitter’da “Fuat Avni” mahlasıyla yazan kullanıcı, hükümetin medyaya yönelik operasyon yapacağı iddialarını ortaya atmıştı. Yaklaşık 150 gazeteci ve medya çalışanının gözaltına alınacağını iddia eden Fuat Avni, başta Zaman gazetesi olmak üzere Gülen cemaatına yakınlığı ile bilinen medya organlarına baskın yapılacağını öne sürmüştü.

Fuat Avni, daha sonra, 14 Aralık'ta başlayıp 25 Aralık'a kadar sürececeğini belirttiği operasyonda gözaltına alınacak gazeteci sayısının azaltıldığını söylemişti.

Fuat Avni, twitter hesabında şu iddialara yer vermişti:

1. Ertelemek zorunda kaldıkları operasyonu gözaltına alınacakların listesini yenileyerek Beşir Atalay'a emanet ettiler.

2.14-15 Aralık'ta başlayıp 25 Aralık'a kadar sürecek seri operasyonlar başlıyor. Operasyonu Başsavcı Vekili Orhan Kapıcı yönetiyor.

3.Orhan Kapıcı'nın yancısı İstanbul İstihbarat Şube Mdr. Edip Vural. Vural gayri meşru ilişkisi ve çocuğundan dolayı Tiran'ın kıskacında.

4.Atalay, Kapıcı'yı Cuma'dan itibaren kıskaca aldı. Operasyon, Elkaide bağlantılı Tahşiyecilere operasyon yapan polis ekibine olacak.

5.Tahşiyeciler Grubundan ele geçirilen bombaları polislerin yerleştirdiği algısı oluşturulacak.

6.Deşifre ettiğim operasyona tepki gelince gözaltına alınacak gazeteci sayısını azalttılar. Merkez Medya ve liberaller şimdilik çıkarıldı.

7. Şu an İstanbul İstihbarat Şube'de çok gizli toplantı devam ediyor. Gözaltı listesinin son hali henüz elime geçmedi.

8. Operasyon listesinde Fetullah Gülen'in adı yoktu. Tiran'ın 'Bir yolunu bulun' diye baskı yapmasıyla zoraki dosyaya ilave edildi.

9. 'Operasyon talimatı Gülen'den geldi' ibaresi aslında şu an Tiran'ın fiilen yaptığı suç. Siz yapın ben kanunları düzenlerim dedi.

10. Yargı Paketi'nin acilen devreye sokulması 'Kontrol ben de' algısı oluşturdu ve ekibe güven gelmiş durumda.

11. Çok gizli toplantı öncesi elime gelen notta gözaltı listesi şöyle:

1. Fethullah Gülen

2. Ekrem Dumanlı

3. Nuh Gönültaş

4. Naci Çelik

12. Gözaltı listesi:

5. Ali Sami Noyan

6. Hikmet Tonbulca

7. Salih Aslan

8. Hidayet Karaca

9. Fahri Sarrafoğlu

10. Ahmet Şahin

11. Ali Kara

13. Gözaltı listesi:

12. Elif Yılmaz

13. Radiye Ebru Şenvardar

14. Makbule Çam Elemdağ

15. Engin Koç

16. Bülent Keneş

17. Emre Uslu

14. Gözaltı listesi:

18. Mehmet Baransu

19. Hüseyin Gülerce

20. Tufan Ergüder

21. Mutlu Ekizoğlu

22. Yurt Atayün

23. Ertan Erçıktı

15. Gözaltı listesi:

24. Ömer Köse

25. Hayati Başdağ

26. Kazım Aksoy

27. Gafur Ataç

28. Ferdi Taşkaya

29. M.Ali Doğan

30. Ayhan Akça

16. Gözaltı listesi

31. Ali Cihan

32. Mustafa Uyanık

33. Engin Koç

34. Mustafa Kılıçaslan

35. Halil Akbulut

36. Çetin Öztürk

37. Rıfat Aslan

17. Gözaltı listesi:

38. Erdem Kısa

39. Mustafa Altunbulak

40. Yakup Ergün

41. Recep Güleç

42. Dilaver Şeker

43. Hakan Erkan

44. Kerem Koç

18. Gözaltı listesi:

45. Murat Kasap

46. Mustafa Yıldız

47. Vefa Özcivan

Gizli toplantı öncesi elime geçen nottakiler şimdilik bunlar.