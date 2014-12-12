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Dünya

Fuat Avni'nin '150 gazeteci tutuklanacak' iddiası Independent'ta

'Erdoğan, kendine muhalif gazeteciler ve 400 kişiyi tutuklatacak'

12 Aralık 2014 08:05

Sosyal medya sitesi Twitter'da yazdığı mesajlarla fenomen haline gelen '@fuatavnifuat' hesabının dün (11 Aralık 2014) "ülke çapında 150'si gazeteci 400 kişinin gözaltına alınacağı" yolundaki iddiası, İngiliz gazetesi Independent'ta haber olarak yer aldı.

Zaman'da yer alan habere göre gazete, "Erdoğan'ın hedef gösterdiği 400 kişinin tutuklanması bekleniyor" başlığıyla, Türkiye'deki yetkililerin, Twitter'daki Fuat Avni hesabını ciddiye aldığı yorumunu yaptı.

Tutuklanacak 400 kişi arasında 147'sinin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a muhalif takımda yer alan gazete ve gazetecilerin oluşturduğunu belirten gazete, 17 Aralık'ta ortaya çıkan yolsuzluk iddialarının ardından hükümetin muhalif kesime karşı operasyonlar düzenlemeye başladığını yazdı.

Haberde, İstanbul, Ankara ve Malatya'da yapılacağı iddia edilen operasyonların hedef listesinde Zaman ve Today's Zaman gazetelerinin yer aldığı belirtiliyor.

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