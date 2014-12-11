Fuat Avni'den medyaya operasyon iddiası: 150 gazeteci gözaltına alınacak

17-25 Aralık süreciyle birlikte Twitter'da yazdıklarıyla çok konuşulan Fuat Avni, hükümetin 12 Aralık Cuma günü aralarında Zaman, Bugün ve Taraf gazetelerinin Genel Yayın Yönetmenleri'nin de bulunduğu 150 gazetecinin gözaltına alınacağını ileri sürdü.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yürüteceği operasyonda, Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı dahil olmak üzere, Zaman Gazetesi'nin neredeyse yarısının gözaltı listesinde olduğunu yazdı.

Fuat Avni twitter hesabından şunları yazdı:



17-25 Aralık, Aksaray, Aktorpil, ekonomik dengelerin bozulması, AKP'nin içten içe kaynaması, AYM korkusu, Tiran'ı harekete geçirdi.



Cemaat'in terör örgütü ve paralel devlet olduğu iddiasını ortaya atarak bugünlere zemin hazırlayan Tiran büyük operasyonun startını verdi.



Yarın yani 12 Aralık Cuma günü İstanbul, Ankara ve Malatya merkezli operasyonlar yapılacak.



İstanbul'da Zir Vadisi ve Poyrazköy'deki kazılarda çıkan bomba ve mühimmatla ilgili çalışma yürüten ekibin gözaltına alınması planlanıyor.

Bunları haber yapan Kerim Balcı, Nuh Gönültaş, Adem Yavuz Aslan, Erhan Başyurt, Bülent Keneş, Mehmet Baransu ve Emre Uslu listede.



Ayrıca Zaman, Bugün ve Taraf gazetelerinin Genel Yayın Yönetmenleri de göz altına alınacaklar listesinde.



Cemaat geneline yargı ayağı, medya ayağı, emniyet ayağı gibi geniş çaplı operasyon yapılacak.



Operasyon kapsamında gözaltına alınacak gazeteci sayısı 150'ye yakın.



PKK'nın zamanı geldiğinde kullanmak üzere İstanbul'un çeşitli noktalarına gömdüğü bomba ve silahları emniyetçiler koydu denilecek.



Bazı polis memurları gizli tanık yapılarak 'Bu bombaları amirlerimiz koydu'ifadesi çoktan kayda geçirildi.



El-Kaide kapsamında Tahşiyeciler grubuna operasyon yapan polis ekibi de gözaltı listesinde yer alıyor.

Cemaat'le birlikte muhalif basın ve merkez medya da operasyon kapsamına dahil edildi.

Ülke çapında 400 kişinin gözaltına alınmasını hedefleyen operasyonla HÜKÜMET DARBESİ başlatıyor.

CHP-MHP ve Merkez Medya'nın karşı koyma ihtimaline binaen ilk adım 'Ergenekon'un intikamını alıyoruz' planıyla devreye sokuluyor.

28 Şubat gerekçesi ile Merkez Medya'ya, Türkiye'nin tanınmış iş adamlarına, medya patronlarına ve yazarlara operasyon yapılacak.

İşte Fuat Avni'nin yolladığı tweetler: