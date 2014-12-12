Bülent Arınç, Fuat Avni'nin iddialarını yorumladı: Umarım bunların aslı çıkmaz

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın, Twitter fenomeni Fuat Avni'nin Twitter’dan duyurduğu, gazetecileri de kapsayan büyük çaplı operasyon iddiasıyla ilgili “Ciddidir, bunun üzerinde durulmalıdır. Bahsi geçen tweetleri biraz da vahim buldum. Umarım bunların aslı çıkmaz veya bu ölçüde çıkmaz” dedi.

Meclis Genel Kurulu’nda bütçe görüşmelerinde sosyal medyada yapılan ve İstanbul’da Zaman gazetesi önünde eylemlere neden olan tweetler de görüşüldü.



Milletvekillerinin soruları üzerine Arınç şu açıklamayı yaptı: “Bu bir twitter fenomeni. Bu fenomen bazen yazılarında olacak olayları önceden yazıyor, ‘fuatavni’ isminde. Tahminen 50’ye yakın tweet atmış. Bu tweetlerinin başında ‘12 Aralık cuma günü İstanbul, Ankara, Malatya merkezli operasyonda şu kadar gazeteci alınacak’ falan diye, isimlerine kadar yazıyor. Bu bilgiler isim de verilerek yapıldığına göre ciddi sayılması gerekir. Bu tür bilgilerin bir ilgisi, esası yoktur. Ama tabii yarın böyle bir operasyon, üç gün sonra, beş gün sonra yapılır mı, ne kadar kapsamda yapılır ne amaçla yapılır. Bunu bizim bilmemiz mümkün değil.

'Umarım bunların aslı çıkmaz'

Twitter’da her yazılan şeyi bir gerçek olarak kabul edemeyiz. Bu insanın daha önce yazdığı tweetler de var, pek çoğu hakarettir, pek çoğu kin ve düşmanlıktır, bunlara da inanmayız. Ama burada, operasyonu yapacak polisler isimlere kadar verildiğine göre; ben sadece ‘Ciddidir, bunun üzerinde durulmalıdır’ dememden başka bir şey diyemem. Bahsi geçen tweetleri aldım, ciddi buldum, biraz da vahim buldum. Umarım ki bunların aslı çıkmaz veya bu ölçüde çıkmaz veya yargı olayının dışına taşan bir durum olmaz. Bunu da söylemek isterim.”