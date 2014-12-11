Fuat Avni'nin iddiasına muhalefetten değerlendirme: Çatışma ortamı doğar

Twitter fenomeni Fuat Avni'nin 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının intikamını almak için, ülke çapında 150'si gazateci 400 kişinin gözaltına alınacağı iddiasına, CHP'li Mahmut Tanal, 'Böyle bir durumda tüm Türkiye’nin ve dünyanın ayağa kalkması gerekir diye düşünüyorum' değerlendirmesinde bulundu.

zaman.com.tr'nin haberine göre HDP'li Altan Tan, iddianın olmaması gerektiğini belirterek, gerçekleşmesi durumunda ise tamamıyla diktatörleşme eğilimi olduğunu söyledi.

Muhalefet milletvekillerinin görüşleri

'Hükümet yolsuzlukları unutturacak yöntemler arıyor'

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök: Türkiye’de ardı ardına hükümetin isteği doğrultusunda muhalefeti sindirmek ve yolsuzluk operasyonlarını unutturmak amacıyla algı yönetimi çerçevesinde operasyon hazırlığı yapılıyor. Anlaşılıyor ki, bu süreçte operasyonlar devam edecek. Hükümet içinde bulunduğu yolsuzluklarla, kaçak sarayla kamuoyu vicdanının yaralandığı bir dönemde bunları unutturacak acil yöntemler arıyor.

'Türkiye'nin ve dünyanın ayağa kalkması gerekir'

CHP Milletvekili Mahmut Tanal: Böyle bir şey olursa bu resmen diktatörlük olur, farklı seslerin kesilmesi olur, basına sansür olur. Anayasanın mevcut hükümleri uyarınca hem basın özgürlüğünü düzenleyen 28. maddeye, hem de temel hak ve özgürlüklerin özüne dokunulamayacağına vurgu yapılan 13. ve 14. maddelere aykırılık teşkil eder. Böyle bir durumda tüm Türkiye’nin ve dünyanın ayağa kalkması gerekir diye düşünüyorum. Şu anda hedef muhalif olan basın, muhalif olan işverenler, muhalif olan öğrenci grupları, muhalif olan personel, herkes muhalif durumda.



Dünyada böyle bir örnek yoktur. Bu dönemde insan haklarını geliştirmek gerekirken daraltılıyor. Terör örgütlerinin çalışma alanı genişletiliyor, normal sivil vatandaşların insan hakları alanı daraltılıyor. Böyle bir ters uygulama var. Basın mensuplarını hedef almak, temel hak ve özgürlüklerin özüne dokunmaktır. Özgürlüklerini ortadan kaldırma anlamını taşır ki, hep birlikte bu davaya müdahil oluruz. Operasyon yapılacak biri varsa onun evine gidip yatmaya, ya da onu evimde misafir etmeye razıyım. Evim müsait. Gelecek olan herkesi alabilirim. Gönüllü olarak basın mensuplarının yerine cezaevinde yatmaya razıyım,. Basın mensupları yeter ki yazsınlar, halkı bilgilendirsinler.

'Böyle bir şey olursa çatışma ortamı doğar'

CHP Milletvekili Atilla Kart: Böyle bir şey olursa çatışma ortamı doğar. 12 Eylül’de bile olmadı böyle bir şey. Türkiye’yi hakikaten kritik bir dönem bekliyor, çok zor bir dönem bekliyor. Artık tamamen kendilerini korumaya yönelik olarak, hukuksuzluklarını korumak için gözlerini karartıp her şeyi yapabilirler. Elbette Türkiye ayağa kalkar, bu çok açık. Burda mesele, (Allah korusun) bunun bir toplumsal çatışmaya dönüşmemesi, bunu istemiyoruz. Bugün Genel Kurul’da konuştum; Erdoğan, kaçak sarayın dehlizlerine sığınacak, Türkiye oraya gidiyor. Burada sivil itaatsizlik ve meşru direnme hakkı doğar, Türkiye oraya gidiyor. Tabii bu bir bıçak sırtı. Meşru direnme noktasında kalmak veya bunun bir çatışmaya dönüşmesi.

'Böyle bir şey tamamıyla diktatörleşme eğilimidir'

HDP Milletvekili Altan Tan: Bu aşamada, böyle bir şeyin yanlış olacağını, olmaması gerektiğini söyleyebiliriz. Böyle bir şey tamamıyla diktatörleşme eğilimidir.