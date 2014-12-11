Fuat Avni'den yeni iddia: Medyaya düzenlenecek operasyon erken saatlere çekiliyor

Medyaya operasyon düzenleneceğini ve 150 gazetecinin gözaltına alınacağını yazan twitter fenomeni Fuat Avni, operasyonu yürütecek polis ekibindeki isimleri yazdı.



Fuat Avni, soruşturmayı yürütecek ve gözaltı kararı verecek hakim ve savcılar paniğe kapıldıklarını belirterek, üzerlerinde inanılmaz bir baskı olduğunu ileri sürdü.

Fuat Avni'nin medyaya yönelik operasyon iddialarına ilişkin tweet'leri şöyle:

Muhalif cepheyi sindirmek için yapılacak Nefret Operasyonu'nu deşifre edince KÇG paniğe kapıldı. Operasyon erken saatlere çekiliyor.

Nefret Operasyonu'nun maşası İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri Ankara ile yoğun telefon temasına başladı.

Kriz merkezi oluşturuldu. Sızıntının nereden olduğunu bulmaya çalışıyorlar. Operasyonu bilenler sınırlı sayıdaydı.

Koordinatörlüğünü Terörden sorumlu mdr. yrd. Mustafa Çalışkan'ın başkanlığında kurulan KÇG'nin İstanbul ayağından başka bilen yoktu.

Mustafa Çalışkan operasyon deşifre olmasın diye tüm personeline iki gün zorunlu izin verdiğini Ankara'ya (bize) iftiharla söylemişti.

Çalışkan, TEM şube mdr, büro amiri, İstihbarat Şube Mdr. Mehmet Keçeci Soner Solak, hafta başı gizlice Ankara'ya gelip toplantıya katıldı

Hafta içi ikinci kez Ankara'ya geldiler ve operasyon günü belirlendi. Operasyon notu bana dün ulaştı. Teyit etmeden yazmak istemedim.

KCK'nın İstanbul ekibinde yer alanları deşifre ediyorum.

Başkan Mustafa Çalışkan, İstihbarat'tan sorumlu mdr yrd Ahmet Metin Turanlı.

KCK'nın İstanbul ekibi, özellikle açığı olanlardan seçildi. Elleri kolları mahkum. Gerektiğinde önlerine konacak açıkları çok.

stanbul C. Başsavcı Vekili Orhan Kapıcı, Ankara'dan fırça yiyince 'Her şeyi elinize yüzünüze bulaştırdınız' diye ekibi fırçaladım dedi

Yarın ki soruşturmayı yürütecek ve gözaltı kararı verecek hakim ve savcılar paniğe kapılmış durumda.Şu an üzerlerinde inanılmaz baskı var

Gözüm üzerinizde. Operasyon startına kadar her şeyinizi deşifre edeceğim. Kendinizden bile saklasanız isimlerinizi ülkeye ezberleteceğim.

Fuat Avni hesabından atılan tweet'ler şöyle: