Hükümet Fuat Avni avında; kimliği kamuoyuna açıklanacak iddiası

Cemaate yönelik medyaya operasyon düzenleneceği ve 150 gazetecinin gözaltına alınacağını iddia eden ve bir anda Türkiye'nin gündemine oturan Fuat Avni'nin deşifre edileceğini öne sürüldü.

ANKA'nın haberine göre Fuat Avni, AKP kulislerinde milletvekilleri arasında en çok sorulan ve konuşulan konu oldu. AKP ve Hükümet ile ilgili yapılacakları önceden sosyal medyadan duyuran Fuat Avni’nin, son olarak cemaate yönelik yapılacağını iddia ettiği operasyon tweetleri parti ve Hükümet içerisinde tepkiye neden oldu.

Fuat Avni’nin kim olduğuna ilişkin AKP kulislerinde pek çok iddia ortaya atılıyor. Cemaate yakın olduğu bilinen hesaptan atılan tweetlerin kamuoyunda “yanlış bir algı” oluşturmaya yönelik olduğunu iddia edenler de var, bu tweetlerin “okyanus ötesinden” Amerika’dan atıldığını savunanlar da.

'Cemaat medyası organize ediyor'

Ancak AKP içerisinde ortak kanaat ise bu hesabın bir şahsa ait olmadığı. AKP’lilere göre bu hesabın sahibi bir grup ve grubu, cemaat medyası organize ediyor.

Kim ya da kimler kullanıyorsa kamuoyuna açıklanacak iddiası

Öte yandan haberde ayrıca “Fuat Avni” Twitter hesabının kime ait olduğu gerçeğinin yakın bir zamanda kamuoyuna açıklanacağı öne sürüldü.



Buna göre “Fuat Avni” takma adlı Twitter hesabının kim ya da kimlere ait olduğuna ilişkin araştırma ve incelemenin sonuna gelindiği öğrenildi.



Yakın bir süre içinde bu Twitter hesabını kimin ya da kimlerin kullanıldığına ilişkin bilgilerin kamuoyuna da duyurulacağı belirtildi.