Fuat Avni: MİT tasfiye raporu hazırladı; Doğan Grubu satılacak, yeni havuz medyası oluşturulacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve yakın kurmayları hakkında kulis bilgiler paylaşan Twitter fenomeni Fuat Avni, hükümmete yakın Star Medya Grubu'nun başkanı Mustafa Karaalioğlu, Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Ziya Cömert ve Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ocaktan'ın görevlerine son verilmesinin ardından "MİT'in hazırladığı tasfiye raporu doğrultusunda Doğan Grubu'nun Ferit Şahenk'in patronu olduğu Doğuş Medya Grubu'na satılacağını" iddia etti.



Wall Street Journal, Doğan Grubu'nun Hürriyet'te satış ve ortaklık opsiyonlarını değerlendirdiğini, görüşülen gruplar arasında Ferit Şahenk'in sahibi olduğu Doğuş'la görüşüldüğüne yönelik bir haber yayınlamış ancak Doğan Grubu haberi kesin bir dille yalanlamıştı.

Akşam saatlerinde Erdoğan'a en yakın işadamlarından olan ve Parti İçi Demokrasi Hakemi olarak AKP yönetimine giren Ethem Sancak'ın sahibi olduğu Star Medya Grubu'nda yapılan büyük operasyon sosyal medyada günün konusu olurken, Fuat Avni konuya ilişkin olarak, "özellikle Mustafa Karaalioğlu'nun görevden alımasında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e yakın olmasının etkili olduğunu" öne sürdü.

"Doğan Medya Grubu'nun satın alınacağını" iddia eden Fuat Avni'ye göre, "Yeni bir işadamı havuzu oluşturuldu ve havuzun başındaki lokomotif tek kişi görünecek."