'Yandaş Medya'da büyük operasyon: Karaalioğlu ile Star ve Akşam yayın yönetmenleri görevden alındı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a en yakın işadamlarından olan ve Parti İçi Demokrasi Hakemi olarak AKP yönetimine giren Ethem Sancak'ın sahibi olduğu Star Medya Grubu'nda büyük bir operasyon yapıldı. Sancak'a ait TürkMedya bünyesindeki Star Medya Grubu'nun başkanı Mustafa Karaalioğlu, Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Ziya Cömert ve Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ocaktan'ın görevlerine son verildi. Operasyonun, Erdoğan'ın bilgisi dahilinde yapılmış olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

AKP ve Erdoğan'a en yakın işadamlarından Ahmet Albayrak'a ait Yeni Şafak gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül'ün de görevine son verildiği iddia edildi ancak gazetenin yazarlarından Cem Küçük, haberlerin doğruyu yansıtmadığını belirterek, Twitter hesabından, "İbrahim Karagül görevinin başındadır. Her türlü spekülasyon yalandır. Şu an karşımda çay içiyoruz" ifadelerini kullandı.



TürkMedya'da yapılan operasyın, Ethem Sancak'ın oğlu, Star Medya Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sancak tarafından duyuruldu. Murat Sancak, çalışanlara e-mail ile şu mesajı gönderdi:

"DEĞERLİ ÇALIŞANLARIMIZ, BİLİNDİĞİ ÜZERE KISA BİR SÜRE ÖNCE STAR MEDYA GRUBUNDA GERÇEKLEŞEN HİSSE DEVRİ VE YENİ YÖNETİM KURULU TEŞEKKÜLÜNE BAĞLI OLARAK ÜST ORGANİZASYONEL YAPIDA BAZI DEĞİŞİKLİKLER GERÇEKLEŞMİŞTİR. YAPILAN ORGANİZASYONEL DEĞİŞİKLİK ÇERÇEVESİNDE UZUN YILLAR BOYUNCA STAR MEDYA GRUBU’NDA MEDYA GRUP BAŞKANI GÖREVİNİ YÜRÜTEN SN. MUSTAFA KARAALİOĞLU VE STAR GAZETESİ GENEL YAYIN YÖNETMENLİĞİ GÖREVİNİ YÜRÜTEN SN. YUSUF ZİYA CÖMERT İLE YOLLARIMIZ AYRILMIŞTIR. KENDİLERİNE MEDYA GRUBUMUZA VERMİŞ OLDUKLARI ÖZVERİLİ HİZMETLERDEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDER BUNDAN SONRAKİ YAŞAMLARINDA BAŞARILAR DİLERİZ.

MURAT SANCAK STAR MEDYA GRUBU YÖNETİM KURULU BAŞKANI."

Murat Sancak, gönderirken 'Yeni Türkiye'ye hizmet edecekler' dedi

Star gazetesinin internet sitesinde de, "Star'da yeni dönem" başlığı altında Murat Sancak'ın şu açıklaması yayımlandı:

"Star Medya Grubu hedefleri büyüyen, iddiası artan ve daha hızlı yol almak zorunda olan Türkiye’nin bu iddialı duruşuna ve hızına uyum sağlamak adına yeniden yapılanma kararı almıştır.

Star Medya Grubu’nun tüm yayın organlarıyla daha etkili ve ticari anlamda da daha büyük hedefleri önüne koyan bir yeniden yapılanma sürecine hazırlanıyor olması yapısal bazı dönüşüm hamlelerini de beraberinde getirmektedir.

Star Medya Grubu’nun bu yeniden yapılanma dönemi kapsamında gerçekleşen ilk büyük değişiklik, grubun yeni organizasyon şemasında Medya Grup Başkanı pozisyonunun artık devam ettirilmeyecek olmasıdır.

Uzunca bir süredir Star Medya Grubu Başkanı olarak Türkiye’nin yenilenmesi sürecine gerek gazetecilik gerekse de yöneticilik kimliği ile önemli katkılar sunan Sayın Mustafa Karaalioğlu’na şimdiye kadar yaptığı bu değerli katkılar nedeniyle teşekkürü bir borç bilirim.

Star Medya Grubu’nun Türkiye ile birlikte yenilenmesi, gelişip değişmesi sürecinde üstlendiği rol ile Sayın Mustafa Karaalioğlu medya grubumuzun tarihine geçmiş ve bu başarı öyküsünün sembol isimlerinden biri olmuştur.

Sayın Karaalioğlu’nun bundan sonraki yaşamında da Yeni Türkiye için hizmet etmeye devam edeceğine olan inancım tamdır.

Grubumuz bünyesinde gerçekleşen bu yeniden yapılanma süreci ile organizasyon modelimizde değişikliklerin olmasının yanı sıra bazı görev değişiklikleri de söz konusudur.

Medya grubumuz bünyesinde yer alan ve bu değişim sürecinin önemli bir markası olan gazetemiz Star’ın Genel Yayın Yönetmeni olan Sayın Yusuf Ziya Cömert’e de bugüne kadar gösterdiği başarılı yönetim anlayışı ve kıymetli yol arkadaşlığı için teşekkür ederim.

Yeniden yapılanma sürecimizde Star Gazetesi’nin yeni Genel Yayın Yönetmeni daha ileriki bir dönemde belli olacaktır. Gazetemizin kısa zaman içerisinde belirlenecek olan yeni Genel Yayın Yönetmeni görevine başlayana kadar bu görev vekaleten sürdürülecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Murat Sancak

Star Medya Grubu

Yönetim Kurulu Başkanı

Ethem Sancak: Erdoğan'a sevdalıyım, benim idolüm

Sancak ailesinin, Star grubunu satın aldıktan sonra Mustafa Karaalioğlu'nun kullandığı bütçeden rahatsız olduğu iddia ediliyordu.

Ethem Sancak, Cumhurbaşkanı seçildikten sonra Erdoğan'ın AKP Genel Merkezi'nde yaptığı balkon konuşmasında yanında bulunan isimlerden birisiydi.

Ethem Sancak, Erdoğan için "Sevdalıyım bu adama, benim idolüm" sözleriyle dikkat çekmiş, "medyaya AKP'nin misyonunu desteklemek için girdiğini" açıklamıştı.

Medya operasyonunun, Sancak'ın yakın ilişkisi nedeniyle Erdoğan'ın bilgisi dışında yapılmış olamayacağı yorumları dile getiriliyor.

Diğer yandan Erdoğan ve AKP'ye çok yakın bir icraat yapan Karaalioğlu, Ocaktan ve Yılmaz'ın işsiz bırakılmayacakları yolunda yorumlar yapılıyor.

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