Star'dan kovulan Cemil Ertem: Medya içindeki hırsızlara ve mülk düşkünlerine karşı çıkın

Star gazetesinden kovulan Cemil Ertem, kişisel Twitter hesabından ilginç bir göndermede bulunarak "Medya içindeki hırsızlara, mülk düşkünlerine, kendi patronunu soyanlara karşı çıkın, acayip günlerde masa altına saklananları bilin" diye yazdı.

Cemil Ertem'in, "Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut ile birlikte Ak trolleri kullanarak, aralarında Star Medya Grubu CEO'su Mustafa Karaalioğlu'nun da bulunduğu bazı isimlere karalama operasyonu yaptığı" iddia edilmişti.

Cemil Ertem'in 'Ak troller'le olan özel yazışmalarının sosyal medyada yayılmasından kısa bir süre sonra Ertem'in Star'dan kovulduğu haberi medyaya düştü.

Kovulduktan sonra Twitter'dan gazetesini ağır bir dille eleştiren Ertem,"Arkadaşlar; bu ülkenin yağmalanmasına, kamu değerlerinin tekellere devrine, neoliberal politikalara, satılık kurumlara, bürokrasiye karşı çıkın.Medya içindeki hırsızlara, mülk düşkünlerine, kendi patronunu soyanlara karşı çıkın, acayip günlerde masa altına saklananları bilin" diye yazdı.

İşte o tweetler: