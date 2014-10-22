WSJ: Doğan Grubu Hürriyet'te satış ve ortaklık opsiyonlarını değerlendiriyor

Doğan Grubu'nın Hürriyet Gazetesi’nin satışı veya ortaklık konusunda opsiyonları değerlendirme kararı aldığı ileri sürüldü.



WSJ Türkiye’den Ayşegül Akyarlı Güven ve Kerim Karakaya'nın haberine göre, konuya yakın iki kaynaktan edinilen bilgiler uyarınca, Doğan Grubu bir süredir, Hürriyet’in satışı konusunda olası alıcılarla görüşüyor.

Görüşülen gruplar arasında Doğuş’un da yer aldığı söyleniyor. Konuya yakın iki kaynak görüşmelerin henüz çok ileri bir aşamada olmadığını, ancak başladığını dile getiriyor.

'Böyle bir bilgi bize gelmedi'

Hürriyet Gazetesi Mali Kontrol ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü İnci Tarı ise bilgisi dahilinde böyle bir görüşme olmadığını ifade ederek “Böyle bir görüşme olsa biz zaten gerekli açıklamayı yapardık. Bize böyle bir bilgi gelmedi. Dolayısıyla bunlar bizim için dedikodu mahiyetinde” dedi.

Doğuş Grubu yorum yapmaktan kaçındı

Doğuş Holding yetkilileri The Wall Street Journal Türkiye’ye konuyla ilgili bir yorum yapmayacağını söyledi.

Nisan 2011’de Doğan Grubu Milliyet ve Vatan gazetelerinin Demirören ve Karacan ortak girişimi DK Gazetecilik ve Yayıncılık AŞ’ye satışı konusunda anlaşmaya vardığını açıklamıştı.

Hürriyet’in kurumsal internet sitesinde ortaklık yapısı yüzde 77,6’sı Doğan Şirketler Grubu AŞ’ye, yüzde 22,4 ise halka açık ve "diğer" olarak açıklanıyor.



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