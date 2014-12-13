Fuat Avni: Yargıtay ve Danıştay’a seçilecek 180 üyenin ismi şimdiden belirlendi

"150 gazeteci tutuklanacak" iddiası ile bir kez daha Türkiye gündemine oturan Twitter fenomeni Fuat Avni, bu kez de yeni yargı paketinin ardından "Yargıtay ve Danıştay’a seçilecek 180 yeni üyenin şimdiden belirlendiğini ve listenin elinde olduğunu" öne sürdü.

Fuat Avni'nin iddiaları şöyle:

'Erdoğan, yargı paketini bilerek hemen onaylamadı' iddiası

Hukuk cinayeti işlendiğini dile getiren Fuat Avni, Yargıtay ve Danıştay'a yeni üye atamalarında tam bir orta oyunu oynandığını yazdı. Avni, Danıştay ve Yargıtay’daki daire sayılarını artırılması ve adli yıl açılış törenlerinin kaldırılmasını da içeren yeni yargı paketinin Genel Kurul’da kabul edilmesine rağmen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan kasıtlı olarak hemen onay almadığını yazdı.

Erdoğan’ın cuma gününün (dün) son saatlerini beklediğini yazan Avni, “Cumadan önce imzalarsa AYM, kanunun yürütmesini durdurabilir ve Tiran’ın yüksek yargıyı ele geçirme planı bozulabilirdi. Çok korkuyorlar” dedi.

'Sâdıkları MİT belirledi'

İddiaya göre atanacaklar, hükümetin desteklediği Yargıda Birlik Platformu (YBP) için çalışan yüzden fazla hakim ve savcı 14-15 Kasım'da devlet imkanıyla Antalya'da yapılan tatilde; diğerlerininse 4-7 Aralık’ta Ankara ve Kızılcahamam hakim evindeki gizli toplantıda belirlendi. Anayasa Mahkemesi’nin durdurma kararı verme ihtimaline karşı araya hafta sonunun girmesinin beklendiğini yazan Fuat Avni, “Liste Tiran’a ulaşınca Tiran, ‘Bunu MİT’e verin incelesin’ dedi. MİT inceleme yaptıktan sonra sadık olanları belirleyip listeyi onayladı” dedi. Erdoğan’ın dün öğle saatlerinde imzaladığı kanunun akşam üzeri mesai bitimine yakın Resmi Gazete’de yayımlandığının da altını çizen Avni, böylece AYM’ye olası başvuruların engellendiğini öne sürdü.

'Gerekirse ismen de yazacağım'

“Tiran’a kayıtsız şartsız biat eden HSYK, Yargıtay’a 144, Danıştay’a 36 yeni üye seçmek için Pazartesi sabah dokuzda toplanacak. Geçen hafta yönetmeliği değiştirdiklerinden tek turda ve hızlıca seçimi bitirecekler” diyen Fuat Avni, söz konusu değişiklikle seçilebilecek nitelikteki hakim ve savcı listesinin yanı sıra kimin kaç oy aldığının yayınlanmasının kaldırıldığına dikkat çekti. Twitter fenomeni Fuat Avni şöyle devam etti:

“Geçen hafta yönetmeliği değiştirdiklerinden tek turda ve hızlıca seçimi bitirecekler. Kanunun Anayasa'ya aykırı olduğunu biliyorlar. Seçilebilecek nitelikteki hakim ve savcı listesinin yayınlanması kaldırıldığı gibi kimin kaç oy aldığının yayınlanması da kaldırıldı. Seçilecekler belli. İşaretlenmiş listeler üyelerin ellerinde. Pazartesi formalite icabı seçim yapacak öğlene kadar tek turda tamamlanacak. AYM'ye başvuru olursa AYM karar vermeden seçim bitecek. AYM kanunu iptal etse de karar geriye yürümediği için seçilenler üyeliği kazanacak. HSYK seçimi sonrası Tiran yeni üyelerle gizlice buluşmuş Mehmet Yılmaz 'Yüksek yargıyı ele geçirmelisiniz' demişti. O günkü plan işliyor. Güzel insanlar, seçilecek üyelerin listesi elimde. Tiran'a biat etmiş yeni yargı üyelerini gerekirse ismen yazacağım. Oyun bozma zamanı.”