T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kılıçdaroğlu'ndan '14 Aralık' yorumu: Yaşanan bir darbe sürecidir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, başta Zaman ve Samanyolu olmak üzere, basına yönelik 14 Aralık operasyonunu değerlendirdi

14 Aralık 2014 12:22

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı ve Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'nın da aralarında olduğu çok sayıda gazetecinin gözaltına alınma kararını değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, "Yaşanan süreç bir darbe sürecidir" ifadesini kullandı.

Zaman gazetesinde yer alan habere göre, Kılıçdaroğlu, Ankara'dan İstanbul'a hareketi öncesi havalimanında medyaya yönelik operasyonu değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: "Şu anda yaşadığımız süreç sağlıklı bir demokraside yaşadığımız bir süreç değildir. Yaşanan süreç bir darbe sürecidir. Mazlumun kimliği adresi sorulmaz. Mazlum her zaman her daim mazlumdur. Biz her zaman mazlumun yanında olacağız. Bunu da herkesin bilmesini isterim. Sabahın köründe gazetecilerin gözaltına alınması, gazetelere baskın yapılması, televizyon kanallarına baskın yapılması kabul edeceğimiz bir uygulama değildir."

Kılıçdaroğlu, gözaltına alınanlar arasında dizi oyuncularının da olduğu hatırlatılması üzerine, "Ne olursa olsun kabul edeceğimiz bir uygulama değildir." dedi.

 

ETİKETLER

kemal kılıçdaoğlu14 aralıkdarbeoperasyonekrem dumanlıparalel yapıhidayet karacacemaatsamanyoluzaman

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24