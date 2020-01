Kılıçdaroğlu'ndan '14 Aralık' yorumu: Yaşanan bir darbe sürecidir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı ve Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'nın da aralarında olduğu çok sayıda gazetecinin gözaltına alınma kararını değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, "Yaşanan süreç bir darbe sürecidir" ifadesini kullandı.

Zaman gazetesinde yer alan habere göre, Kılıçdaroğlu, Ankara'dan İstanbul'a hareketi öncesi havalimanında medyaya yönelik operasyonu değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: "Şu anda yaşadığımız süreç sağlıklı bir demokraside yaşadığımız bir süreç değildir. Yaşanan süreç bir darbe sürecidir. Mazlumun kimliği adresi sorulmaz. Mazlum her zaman her daim mazlumdur. Biz her zaman mazlumun yanında olacağız. Bunu da herkesin bilmesini isterim. Sabahın köründe gazetecilerin gözaltına alınması, gazetelere baskın yapılması, televizyon kanallarına baskın yapılması kabul edeceğimiz bir uygulama değildir."

Kılıçdaroğlu, gözaltına alınanlar arasında dizi oyuncularının da olduğu hatırlatılması üzerine, "Ne olursa olsun kabul edeceğimiz bir uygulama değildir." dedi.