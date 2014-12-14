'Medya operasyonu' dış basında: Türkiye'de gazeteciler gözaltında!

Dünyanın en büyük haber ajanslarından Reuters, 'ACİL' başlığıyla 'son dakika' olarak duyurduğu haberinde, polis ekiplerinin bu sabah Zaman gazetesine baskın düzenlediği duyurarak, Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı'nın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 2 gün önce söz konusu operasyona işaret ettiğine dikkat çekildi.

Zaman'da yer alan habere göre, Reuters, hadisenin 3 bakanın istifasıyla sonuçlanan 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonlarının yıldönümüne denk geldiğine de vurgu yaptı.

Dumanlı'nın bu sabah canlı yayında polis ekiplerine kendisini tutuklama çağrısı yaptığı, bu sırada Zaman Gazetesi'ne gelenlerin "Özgür basın susturulamaz" diye slogan attığı ifade edildi.

Reuters, Samanyolu Televizyonu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'nın gözaltına alındığı yönündeki haberlere de yer verdi.

Telegraph: İnlerine girdi

Türkiye Cumhurbaşkanı, muhalefete ‘inlerinde‘ operasyon düzenledi. Partisi AKP 2002’de seçildiğinde, Erdoğan iktidardaki ilk yıllarında birçok demokratik reform gerçekleştirdi ve ordunun siyasetteki rolünü bastırdı. NATO müttefikleri Türkiye’den bir Müslüman demokrasi örneği olarak söz ediyordu. Fakat daha yakın zamanda, muhalifler Erdoğan’ı otoriter eğilimlere sahip olmak, giderek İslamcı kökenlerine dönmek ve muhalefete tahammülsüzlükle suçluyor.

Deutsche Welle: 'Paralel yapı' operasyonu başladı

Gülen cemaatine yönelik operasyona dış basında da geniş yankı bulurken Alman basının önde gelen kuruluşlarından Deutsche Welle operasyon haberini şöyle duyurdu:

İstanbul merkezli "paralel yapı" operasyonu çerçevesindeki soruşturmada aralarında polis ve medya çalışanlarının da bulunduğu 32 kişi hakkında gözaltı kararı bulunduğu belirtiliyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Hasan Yılmaz tarafından yürütülen soruşturmada, hakkında gözaltı kararı bulunanlar arasında Sungurlar dizisinin yapımcısı Salih Asan, Sungurlar dizisinin yönetmeni Engin Koç, Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı, Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, gazeteci Nuh Gönültaş, Tek Türkiye dizisinin senaristi Ali Kara, eski İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürü Tufan Ergüder bulunuyor.

Şüphelilerin tamamının evinde veya iş yerlerinde arama kararının bulunduğu belirtildi. Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şüpheliler hakkında, "Türkiye Cumhuriyeti devleti egemenliğini ele geçirmek amacıyla baskı, yıldırma ve tehdit yöntemlerini kullanıp, örgütsel yapı oluşturarak, bu yapılanma altında iftira, kişi hürriyetinden yoksun kılma ve belgede sahtecilik suçları" yönünden işlem yapacağı öğrenildi.

Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'nın polis tarafından gözaltına alındığı, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyet müdürlüğüne getirildiği belirtiliyor.

Eskişehir'de sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda, kentte çekimleri süren Samanyolu TV'nin Sungurlar dizisinin yapımcısı Salih Asan ile yönetmeni Engin Koç, polis tarafından evlerinden alındı.

Soruşturma kapsamında Tek Türkiye dizisinin senaristi Ali Kara ve bir oyucu Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne polisler nezaretinde getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin geldiği bir adres de Zaman gazetesinini bulunduğu Yenibosna'ydı. Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı hakkında da gözaltı kararı bulunduğu öğrenildi. Polis, gazetenin okuyucularının bulunduğu bina önünde bir süre bekledikten sonra ayrıldı.

BBC: Türk Polisi, Gülen cemaatine yakın olan medyaya baskın yaptı

İngiltere'nin önde gelen basın kuruluşlarından biri olan BBC, Gülen cemaatine yakınlığı ile bilinen Zaman gazetesine yapılan baskını gündemine taşıdı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile dini bir cemaatin lideri olan Fethullah Gülen arasındaki gerilime değinilen haberde, operasyona karşı yapılan protestolara ve operasyon detaylarına da yer verdi.

Haaretz: Türk Polisi, Erdoğan'ın siyasi rakibine yakın olan medyaya baskın düzenledi

İsrail'in önde gelen gazetelerinden biri olan Hareetz, 23 kişinin Tayyip Erdoğan hükümetini devirmeyi planladığı gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtilen haberde, Zaman gazetesi önünde yapılan kalabalık protestoya da yer verildi.

Huffington Post: Polis, yaptığı baskında gazetecileri gözaltına aldı

ABD'nin önde gelen gazetelerinden Huffington Post, haberinde Polisin Gülen cemaatine yönelik yaptığı operasyona yer verdi.