Fuat Avni medya operasyonunun 14-15 Aralık'ta yapılacağını yazdı ve gözaltı listesini açıkladı

Gülen Cemaati'ne yakın medyaya operasyon düzenleneceğini ve 150 gazetecinin gözaltına alınacağını iddia eden Fuat Avni, 14 Aralık tarihinde başlayacağı ve 25 Aralık'a kadar sürecek olan operasyonda gözaltına alınacak gazeteci sayısının azaltıldığını söyledi.

Fuat Avni, twitter hesabında şu iddialara yer verdi:

1. Ertelemek zorunda kaldıkları operasyonu gözaltına alınacakların listesini yenileyerek Beşir Atalay'a emanet ettiler.

2.14-15 Aralık'ta başlayıp 25 Aralık'a kadar sürecek seri operasyonlar başlıyor. Operasyonu Başsavcı Vekili Orhan Kapıcı yönetiyor.

3.Orhan Kapıcı'nın yancısı İstanbul İstihbarat Şube Mdr. Edip Vural. Vural gayri meşru ilişkisi ve çocuğundan dolayı Tiran'ın kıskacında.

4.Atalay, Kapıcı'yı Cuma'dan itibaren kıskaca aldı. Operasyon, Elkaide bağlantılı Tahşiyecilere operasyon yapan polis ekibine olacak.

5.Tahşiyeciler Grubundan ele geçirilen bombaları polislerin yerleştirdiği algısı oluşturulacak.

6.Deşifre ettiğim operasyona tepki gelince gözaltına alınacak gazeteci sayısını azalttılar. Merkez Medya ve liberaller şimdilik çıkarıldı.

7. Şu an İstanbul İstihbarat Şube'de çok gizli toplantı devam ediyor. Gözaltı listesinin son hali henüz elime geçmedi.

8. Operasyon listesinde Fetullah Gülen'in adı yoktu. Tiran'ın 'Bir yolunu bulun' diye baskı yapmasıyla zoraki dosyaya ilave edildi.

9. 'Operasyon talimatı Gülen'den geldi' ibaresi aslında şu an Tiran'ın fiilen yaptığı suç. Siz yapın ben kanunları düzenlerim dedi.

10. Yargı Paketi'nin acilen devreye sokulması 'Kontrol ben de' algısı oluşturdu ve ekibe güven gelmiş durumda.

11. Çok gizli toplantı öncesi elime gelen notta gözaltı listesi şöyle:

1. Fethullah Gülen

2. Ekrem Dumanlı

3. Nuh Gönültaş

4. Naci Çelik

12. Gözaltı listesi:

5. Ali Sami Noyan

6. Hikmet Tonbulca

7. Salih Aslan

8. Hidayet Karaca

9. Fahri Sarrafoğlu

10. Ahmet Şahin

11. Ali Kara

13. Gözaltı listesi:

12. Elif yılmaz

13. Radiye Ebru Şenvardar

14. Makbule Çam Elemdağ

15. Engin Koç

16. Bülent Keneş

17. Emre Uslu

14. Gözaltı listesi:

18. Mehmet Baransu

19. Hüseyin Gülerce

20. Tufan Ergüder

21. Mutlu Ekizoğlu

22. Yurt Atayün

23. Ertan Erçıktı

15. Gözaltı listesi:

24. Ömer Köse

25. Hayati Başdağ

26. Kazım Aksoy

27. Gafur Ataç

28. Ferdi Taşkaya

29. M.Ali Doğan

30. Ayhan Akça

16. Gözaltı listesi

31. Ali Cihan

32. Mustafa Uyanık

33. Engin Koç

34. Mustafa Kılıçaslan

35. Halil Akbulut

36. Çetin Öztürk

37. Rıfat Aslan

17. Gözaltı listesi:

38. Erdem Kısa

39. Mustafa Altunbulak

40. Yakup Ergün

41. Recep Güleç

42. Dilaver Şeker

43. Hakan Erkan

44. Kerem Koç

18. Gözaltı listesi:

45. Murat Kasap

46. Mustafa Yıldız

47. Vefa Özcivan

Gizli toplantı öncesi elime geçen nottakiler şimdilik bunlar.

1. Ertelemek zorunda kaldıkları operasyonu gözaltına alınacakların listesini yenileyerek Beşir Atalay'a emanet ettiler. — fuatavni (@fuatavnifuat) 13 Aralık 2014

2. 14-15 Aralık'ta başlayıp 25 Aralık'a kadar sürecek seri operasyonlar başlıyor. Operasyonu Başsavcı Vekili Orhan Kapıcı yönetiyor. — fuatavni (@fuatavnifuat) 13 Aralık 2014

3. Orhan Kapıcı'nın yancısı İstanbul İstihbarat Şube Mdr. Edip Vural. Vural gayri meşru ilişkisi ve çocuğundan dolayı Tiran'ın kıskacında. — fuatavni (@fuatavnifuat) 13 Aralık 2014

4. Atalay, Kapıcı'yı Cuma'dan itibaren kıskaca aldı.Operasyon, Elkaide bağlantılı Tahşiyecilere operasyon yapan polis ekibine olacak. — fuatavni (@fuatavnifuat) 13 Aralık 2014

5. Tahşiyeciler Grubundan ele geçirilen bombaları polislerin yerleştirdiği algısı oluşturulacak. — fuatavni (@fuatavnifuat) 13 Aralık 2014

6. Deşifre ettiğim operasyona tepki gelince gözaltına alınacak gazeteci sayısını azalttılar. Merkez Medya ve liberaller şimdilik çıkarıldı. — fuatavni (@fuatavnifuat) 13 Aralık 2014

7. Şu an İstanbul İstihbarat Şube'de çok gizli toplantı devam ediyor. Gözaltı listesinin son hali henüz elime geçmedi. — fuatavni (@fuatavnifuat) 13 Aralık 2014

8. Operasyon listesinde Fetullah Gülen'in adı yoktu. Tiran'ın 'Bir yolunu bulun' diye baskı yapmasıyla zoraki dosyaya ilave edildi. — fuatavni (@fuatavnifuat) 13 Aralık 2014

9. 'Operasyon talimatı Gülen'den geldi' ibaresi aslında şu an Tiran'ın fiilen yaptığı suç. Siz yapın ben kanunları düzenlerim dedi — fuatavni (@fuatavnifuat) 13 Aralık 2014

10. Yargı Paketi'nin acilen devreye sokulması 'Kontrol ben de' algısı oluşturdu ve ekibe güven gelmiş durumda. — fuatavni (@fuatavnifuat) 13 Aralık 2014

11. Çok gizli toplantı öncesi elime gelen notta gözaltı listesi şöyle: 1. Fethullah Gülen 2. Ekrem Dumanlı 3. Nuh Gönültaş 4. Naci Çelik — fuatavni (@fuatavnifuat) 13 Aralık 2014

12. Gözaltı listesi: 5. Ali Sami Noyan 6. Hikmet Tonbulca 7. Salih Aslan 8. Hidayet Karaca 9. Fahri Sarrafoğlu 10. Ahmet Şahin 11. Ali Kara — fuatavni (@fuatavnifuat) 13 Aralık 2014

13. Gözaltı listesi: 12. Elif yılmaz 13. Radiye Ebru Şenvardar 14. Makbule Çam Elemdağ 15. Engin Koç 16. Bülent Keneş 17. Emre Uslu — fuatavni (@fuatavnifuat) 13 Aralık 2014

14. Gözaltı listesi: 18. Mehmet Baransu 19. Hüseyin Gülerce 20. Tufan Ergüder 21. Mutlu Ekizoğlu 22. Yurt Atayün 23. Ertan Erçıktı — fuatavni (@fuatavnifuat) 13 Aralık 2014

15. Gözaltı listesi: 24. Ömer Köse 25. Hayati Başdağ 26. Kazım Aksoy 27. Gafur Ataç 28. Ferdi Taşkaya 29. M.Ali Doğan 30. Ayhan Akça — fuatavni (@fuatavnifuat) 13 Aralık 2014

16. Gözaltı listesi 31. Ali Cihan 32. Mustafa Uyanık 33. Engin Koç 34. Mustafa Kılıçaslan 35. Halil Akbulut 36. Çetin Öztürk 37. Rıfat Aslan — fuatavni (@fuatavnifuat) 13 Aralık 2014

17. Gözaltı listesi: 38. Erdem Kısa 39. Mustafa Altunbulak 40. Yakup Ergün 41. Recep Güleç 42. Dilaver Şeker 43. Hakan Erkan 44. Kerem Koç — fuatavni (@fuatavnifuat) 13 Aralık 2014

18. Gözaltı listesi: 45. Murat Kasap 46. Mustafa Yıldız 47. Vefa Özcivan Gizli toplantı öncesi elime geçen nottakiler şimdilik bunlar. — fuatavni (@fuatavnifuat) 13 Aralık 2014