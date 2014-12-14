Fuat Avni medya operasyonunun 14-15 Aralık'ta yapılacağını yazdı ve gözaltı listesini açıkladı

Gülen Cemaati'ne yakın medyaya operasyon düzenleneceğini ve 150 gazetecinin gözaltına alınacağını iddia eden Fuat Avni, 14 Aralık tarihinde başlayacağı ve 25 Aralık'a kadar sürecek olan operasyonda gözaltına alınacak gazeteci sayısının azaltıldığını söyledi.
Fuat Avni, twitter hesabında şu iddialara yer verdi:
1. Ertelemek zorunda kaldıkları operasyonu gözaltına alınacakların listesini yenileyerek Beşir Atalay'a emanet ettiler.
2.14-15 Aralık'ta başlayıp 25 Aralık'a kadar sürecek seri operasyonlar başlıyor. Operasyonu Başsavcı Vekili Orhan Kapıcı yönetiyor.
3.Orhan Kapıcı'nın yancısı İstanbul İstihbarat Şube Mdr. Edip Vural. Vural gayri meşru ilişkisi ve çocuğundan dolayı Tiran'ın kıskacında.
4.Atalay, Kapıcı'yı Cuma'dan itibaren kıskaca aldı. Operasyon, Elkaide bağlantılı Tahşiyecilere operasyon yapan polis ekibine olacak.
5.Tahşiyeciler Grubundan ele geçirilen bombaları polislerin yerleştirdiği algısı oluşturulacak.
6.Deşifre ettiğim operasyona tepki gelince gözaltına alınacak gazeteci sayısını azalttılar. Merkez Medya ve liberaller şimdilik çıkarıldı.
7. Şu an İstanbul İstihbarat Şube'de çok gizli toplantı devam ediyor. Gözaltı listesinin son hali henüz elime geçmedi.
8. Operasyon listesinde Fetullah Gülen'in adı yoktu. Tiran'ın 'Bir yolunu bulun' diye baskı yapmasıyla zoraki dosyaya ilave edildi.
9. 'Operasyon talimatı Gülen'den geldi' ibaresi aslında şu an Tiran'ın fiilen yaptığı suç. Siz yapın ben kanunları düzenlerim dedi.
10. Yargı Paketi'nin acilen devreye sokulması 'Kontrol ben de' algısı oluşturdu ve ekibe güven gelmiş durumda.
11. Çok gizli toplantı öncesi elime gelen notta gözaltı listesi şöyle:
1. Fethullah Gülen
2. Ekrem Dumanlı
3. Nuh Gönültaş
4. Naci Çelik
12. Gözaltı listesi:
5. Ali Sami Noyan
6. Hikmet Tonbulca
7. Salih Aslan
8. Hidayet Karaca
9. Fahri Sarrafoğlu
10. Ahmet Şahin
11. Ali Kara
13. Gözaltı listesi:
12. Elif yılmaz
13. Radiye Ebru Şenvardar
14. Makbule Çam Elemdağ
15. Engin Koç
16. Bülent Keneş
17. Emre Uslu
14. Gözaltı listesi:
18. Mehmet Baransu
19. Hüseyin Gülerce
20. Tufan Ergüder
21. Mutlu Ekizoğlu
22. Yurt Atayün
23. Ertan Erçıktı
15. Gözaltı listesi:
24. Ömer Köse
25. Hayati Başdağ
26. Kazım Aksoy
27. Gafur Ataç
28. Ferdi Taşkaya
29. M.Ali Doğan
30. Ayhan Akça
16. Gözaltı listesi
31. Ali Cihan
32. Mustafa Uyanık
33. Engin Koç
34. Mustafa Kılıçaslan
35. Halil Akbulut
36. Çetin Öztürk
37. Rıfat Aslan
17. Gözaltı listesi:
38. Erdem Kısa
39. Mustafa Altunbulak
40. Yakup Ergün
41. Recep Güleç
42. Dilaver Şeker
43. Hakan Erkan
44. Kerem Koç
18. Gözaltı listesi:
45. Murat Kasap
46. Mustafa Yıldız
47. Vefa Özcivan
Gizli toplantı öncesi elime geçen nottakiler şimdilik bunlar.