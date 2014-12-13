Gülen: Erdoğan'la uzlaşmaya hazırım, ama tek bir şartla...

Fethullah Gülen, "dershanelerin kapatılması" krizi ile başlayan, 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonları ile çatışmaya dönüşen Gülen cemaati ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan arasındaki ilişkide uzlaşmanın olabileceği sinyalini verdi. Uzlaşma için bir şart koşan Gülen, Alman Süddeutsche Zeitung gazetesinden Christiane Schlötzer'e verdiği röportajda "uzlaşma olur mu?" sorusuna "Eğer Erdoğan günün birinde mitinglerinde anlattığı her şeyin kötü yalanlar ve iftiralar olduğunu söyleyecek olursa o zaman ben uzlaşmaya hazırım” yanıtını verdi.

'Türkiye'ye iade edilecek mi?'

Erdoğan ABD Başkanı Barack Obama'dan Fethullah Gülen'in Türkiye'ye iadesini istediğini açıklamıştı. Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre Gülen, hükümetin "kendisini düşman ilan ederek yolsuzluğunu örtbas etmek ve otoriter bir düzen kurmak istediğini" belirtti. "İadesinin istenmesinin hukukî dayanaktan yoksun olduğunu" vurgulayan Gülen, "ABD'nin demokratik hukuk devleti olduğunu ve kimse hakkında yasal dayanak olmaksızın hüküm verilemeyeceğini" söyledi.

'Hükümetle uzlaşma mümkün mü?'

Kendisinin Türkiye'ye dönmeyi düşünüp düşünmediği sorusu üzerine de “Dönmesi halinde devletin üst kademelerindeki belli insanların bunu kendi kötü amaçları için kullanmak isteyeceğini” ifade etti.

Erdoğan ile bir uzlaşma tasavvur edip etmediği yönündeki soruya da Gülen savaşı kendilerinin başlatmadığını o nedenle karşı tarafın uzlaşma için ilk adımı atması gerektiğini belirterek “Eğer Erdoğan günün birinde mitinglerinde anlattığı her şeyin kötü yalanlar ve iftiralar olduğu söyleyecek olursa o zaman ben uzlaşmaya hazırım” ifadelerine yer verdi.