Gülen'den Erdoğan'ın 'faili meçhul cinayetler' iddiasına yanıt

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Gülen Cemaati'nin faili meçhul cinayetlere karıştığı" iddasına Fethullah Gülen'den açıklama geldi. Konuyla ilgili Gülen'in avukatları tarafından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı akıl, vicdan, insaf ve iz'anla telfi edilemeyecek iddialarda bulunulmuştur" dendi.

'Bir sonraki aşama...'

Fethullah Gülen'in avukatları tarafından yapılan faili meçhul açıklamasında, "Bu açıklamayla bir kez daha anlaşılmıştır ki, 'Yeni Türkiye'de soruşturmalar, savcılıklarda değil, havuz medyasında ya da siyasi nutukların atıldığı kürsülerde atılmaktadır. Unutulmamalıdır ki, bu anlayışın bir sonraki aşamasında ise hiç şüphe yok ki kararlar mahkemelerde değil Cumhurbaşkanlığı makamında verilecektir" iddiasına yer verildi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Daha şaşırtıcı şeyler de göreceksiniz" sözlerine nazire yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı'ndan bugüne kadar 'gerçekten çok şaşırtıcı şeyler duyuldu', ancak söyledikleri ile anlaşılmıştır ki hiçbir hukuk ve ahlak kriteri olmaksızın insanları suçlamak ve masum insanlara operasyon yapmak 'Yeni Türkiye'nin bir gerçeği olacaktır" ifadesi kullanıldı.

Dava açılıyor

Fethullah Gülen'in avukatları Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında dava açacaklarını ise şu sözlerle açıkladı: Bugüne kadar olduğu gibi hukuk, vicdan ve ahlak ilkeleri hiçe sayılarak dile getirilen bu iftiraların failleri hakkında yasal başvurular yapılacak ve sonuna kadar takipçisi olunacaktır.

Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün (12 Aralık 2014) TOBB üyeleriyle istişare toplantısında 'paralel yapı' dediği Gülen Cemaati'ni hedef alarak, "Eğitimden, hizmetten, himmetten bahsedenlerin, bazı faili meçhul cinayetlere bulaştığını öğreniyoruz. Daha şaşırtıcı şeyler de göreceksiniz" demişti.