Fahrettin Altun, ‘Boğaz’da kaçak var’ başlıklı habere 250 bin liralık tazminat talebiyle dava açtı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, boğaz görünümlü bölgede yer alan evinin önündeki vakıflara ait araziye yaptırdığı çardak ve şöminenin yıkılması üzerine, “Boğaz’da kaçak var” başlıklı haber nedeniyle Cumhuriyet Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Olcak Büyüktaş, muhabir Hazal Ocak ve Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık AŞ hakkında 250 bin liralık tazminat talebiyle dava açtı.

İstanbul Anadolu 30. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne sunulan dava dilekçesinde yapılan haberlerin Altun’un şeref ve haysiyetini ihlal ettiği öne sürüldü. Son zamanlarda kamusal görev ve faaliyetleri nedeniyle Fahrettin Altun hakkında sistematik iftira kampanyalarının yürütüldüğü iddia edilen dava dilekçesinde yapılan haberler ve sosyal medya paylaşımları ile Altun’un kişilik haklarının ağır şekilde ihlal edildiği belirtildi.

“Boğaz’da kaçak var” başlıklı haberin kamuoyunu bilgilendirme amacı taşımadığı öne sürüldüğü dilekçede, “Yaşadığımız bu meşakKatli günlerde bir kamu hizmeti olan gazeteciliğin mesleğini siyasi ve rövanşist muhalif emellere alet ederek gerçekleri açıkça çarpıtma pahasına gazetecilik adı altında şubat 2020’de hazırlığı başlamış usulüne uygun kiralama işlemi bahane edilerek müvekkil aleyhine suç kaçak, dolandırıcılık, yıkım manşetleri altında yürütülmekte olan faaliyetin hukuka aykırı bir şekilde kişilik haklarına zarar vermiştir” denildi.

Söz konusu habere ilişkin erişim engeli alındığının anımsatıldığı dilekçede erişim engeli karar Altun’un kişilik haklarının ihlal edildiğinin hüküm altına alınması olarak değerlendirildi. Altun, 14 Nisan 2020 tarihinde gazetemizde yer alan “Boğazda Kaçak Var” haberi nedeniyle 150 bin TL, 15 Nisan 2020 tarihinde yayımlanan, “CHP: Dolandırıcılık” başlıklı haber nedeniyle 50 bin TL ve 29 Nisan 2020 tarihinde gazetede yer alan “Suçumuz suçu ifşa suçumuz kaçağa suçüstü yapmak” başlıklı haber nedeniyle 50 bin TL manevi tazminat talep etti.

Altun, Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’nde yer alan Kuzguncuk’ta evinin önünde bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait araziyi kiralamış adından da yol, şömine ve çardak gibi peyzaj düzenlemesi yaptırmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri de kaçak olduğu gerekçesiyle söz konusu yapıları yıkmıştı.

Gazete yıkımı, “Boğaz’da kaçak var” başlığıyla duyurmuş, bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca “terör” soruşturması başlatılmış, Olcay Büyüktaş Akça, İpek Özbey, Hazal Ocak ve foto muhabiri Vedat Arık İstanbul Emniyet Müdürlüğüne giderek ifade vermişti.

Fahrettin Altun’a bağlı Basın İlan Kurumu (BİK) da Altun’un şikâyeti üzerine haber nedeniyle “gazete ve internet sitesine 35 gün süreyle resmî ilan ve reklamların kesilmesi cezası” verilmişti.

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