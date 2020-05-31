Cumhuriyet gazetesine 'Fahrettin Altun'un evine ilişkin haberleri' nedeniyle birinci sayfadan üç ayrı 'tekzip' yayınlama cezası verildi 

Cumhuriyet gazetesine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Vakıflar'dan Kuzguncuk’ta 258 liraya kiraladığı araziye yaptırdığı şömine ve çardağın İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkılmasına dair yapılan haberler nedeniyle birinci sayfadan üç ayrı 'tekzip' yayınlama cezası verildi.

Cumhuriyet gazetesi 16 Nisan’daki “Suçüstü yakalandılar”, “İşine gelmeyince terör”; 17 Nisan’da “Cumhuriyet, Fahrettin Altun ile Vakıflar arasında yapılan kira sözleşmesine ulaştı” ve “Olayların ardındaki gerçek / Hukuk önünde herkes eşittir” başlıklı haberleri için bugün tekzip yayımladı.

Haberlerde imzası bulunan üç gazeteci hakkında Hazal Ocak, Vedat Arık, Olcay Büyüktaş ve İpek Özbey 'terör soruşturması' başlatılmış, Basın İlan Kurumu da 35 günlük 'ilan kesme' cezası vermişti.