İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’nde kiraladığı araziye yaptırdığı yapının İBB tarafından yıkıldığı haberlerine ‘terör’ soruşturması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’nde kiraladığı araziye yaptırdığı yapıların İBB tarafından yıkıldığı haberlerine ‘terör’ soruşturması açıldı.

HalkTV 'de yer alan habere göre söz konusu haberlerde İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'un ikametgah adresi ve fotoğrafının paylaşıldığı gerekçesinden hareket eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “terör örgütlerine hedef göstermek” suçundan soruşturma başlattı.

Bu araziye yerleştirilen modüler çardağın İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından izinsiz yapılaşma olduğu gerekçesiyle kaldırıldığının belirtildiği soruşturma konusu haberde, Altun'un ikametgahının açık adresi ve fotoğrafının kullandığı öne sürüldü.

TIKLAYINIZ Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'un Kuzguncuk’ta kiraladığı arazide başlattığı inşaat İBB ekiplerince yıkıldı

Ne olmuştu?

Cumhuriyet gazetesinden Hazal Ocak'ın haberine göre Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’nde yer alan Kuzguncuk’ta Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait kiraladığı araziye yol, şömine ve çardak gibi peyzaj düzenlemesi yaptırdığı ortaya çıktı. Altun’un kiraladığı bölgedeki inşaat çalışmasındaki yapılar mahalle sakinlerinin şikâyeti üzerine dün İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yıkıldı.

Haberde İBB’nin CHP’li meclis üyesi Nadir Ataman'ın da görüşlerine yer verilmiş ve Ataman “Öncelikle bana bu bilgi geldiğinde inanmadım. Bu kadar önemli bir konumda olan bir kişinin Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’nde böyle izinsiz, ruhsatsız bir uygulama yapacağını düşünemedim. Daha sonra yaptığım araştırmada mahalleden gelen şikâyetler neticesinde yerin Fahrettin Altun tarafından kiralandığını ve yaptırıldığını öğrendim. Mahalleli o kadar bıkmıştı ki her gün bana ‘ne oldu’ diye soruyor” demişti.

Cumhuriyet gazetesinin haberinin ardından da Fahrettin Altun'un eşi Fatmanur Altun " Kuzguncuk’ta Fıstıkağacı tarafında 45 metrekare üzerine 3 katlı mütevazi bir evimiz var. Evimizin arka tarafında bir vakfa ait küçük ve dimdik bir toprak parçası var. Burayı güvenlik ve temizlik gerekçesi ile ıslah ettik, temizledik. Güzel, temiz bir görüntü ortaya çıkınca bir oturma alanı oluşturduk. Minik bir pergole ile taş mangal tarzı bir şey koydurduk bir köşeye. İBB zabıta ekipleri orada yapılan ıslah, temizlik ve düzenleme çalışmalarını izlemişler, dün evimizin olduğu alana gelip pergoleyi ve mangalı kaldırmışlar" demişti.