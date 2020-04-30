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Canan Kaftancıoğlu, ifade vermek için adliyeye gitti

Kaftancıoğlu hakkında  Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflandığı iddiasıyla ilgili soruşturma başlatılmıştı

30 Nisan 2020 13:38

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflandığı iddiasıyla ilgili “suçu ve suçluyu övme, suça azmettirme" suçlamalarıyla hakkında soruşturma açılan CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ifade vermek üzere  Anadolu Adalet Sarayı'na gitti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflandığı iddiasıyla ilgili “suçu ve suçluyu övme, suça azmettirme" suçlamalarıyla hakkında soruşturma açılan CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu 28 Nisan'da ifadeye çağrılmıştı.

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