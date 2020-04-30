Canan Kaftancıoğlu, ifade vermek için adliyeye gitti

Kaftancıoğlu, soruşturma kapsamında ifade vermek için avukatlarıyla birlikte Kartal’daki Anadolu Adliyesi’ne geldi.
Kaftancıoğlu'nun Basın Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Ahmet Aslan’a ifade verdiği belirtildi.
Yaklaşık 1 buçuk saat süren ifade işleminin ardından açıklama yapmayan Kaftancıoğlu, adliyeden ayrıldı. Adliye önünde açıklama yapan Kaftancıoğlu'nun avukatı, "İfademizi verdik. Koruma polislerinin verdiği tutanaklardan beyanlarda bulunduk. Koruma polisleri beyanlarında kesinlikle konutların fotoğraflanmadığını, bahçenin fotoğraflandığını tutanaklara beyan etmiş durumdalardır. Özel hayatın gizliliği suçunun oluşması mümkün değildir. Müvekkilimizin 'suçu ve suçluyu övme' fiilini işlemesi mümkün değildir. Biz takipsizlik kararı verileceğini umut ediyoruz" dedi.