CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'na 'Fahrettin Altun' soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında "suçu ve suçluyu övme, suça teşvik" iddialarıyla soruşturma başlattı. Soruşturmanın Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un avukatının suç duyusu üzerine başlatıldığı öğrenildi.

DHA'nın aktardığına göre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanmasıyla ilgili soruşturmanın genişletildiği öğrenildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Altun'un evinin fotoğraflarını çekerken koruma polisleri tarafından tespit edilen CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş hakkında "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlamasıyla soruşturma başlattı. Soruşturmanın genişletilerek sürdürüldüğü kaydedildi.

Kaftancıoğlu hakkında soruşturma başlatıldı

Kaftancıoğlu, dün twitter hesabından bir açıklama yaparak, Özçağdaş'a partisinin talimat verdiğini belirtmişti. Bunun üzerine Fahrettin Altun'un avukatının Kaftancıoğlu hakkında "suçu ve suçluyu övme, suça teşvik" iddiasıyla yaptığı suç duyurusu üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yeni bir soruşturma başlattı.

Kaftancıoğlu, 21 Nisan'da Twitter hesabından paylaştığı mesajıdan şu ifadeleri kullanmıştı:

"CHP ilçe başkanına kamunun malını koruduğu, halkın hakkını hukukunu gözettiği için kimse dokunamaz. Devletin nüfuzu halkın hakkını korumak için var ve bunu isteseniz de istemeseniz de öğreneceksiniz! Şehir eşkıyası hukuk tanımayıp kaçak iş yapanlara denir bunu da öğreneceksiniz!"

Olay İletişim Başkanı Altun'un Üsküdar'daki 'daimi koruma' altındaki konutunun önüne bir araçla giden Özçağdaş'ın, cep telefonunu çıkarıp evin fotoğraflarını çekmesiyle başladı. Polislerin uyarısı üzerine Özçağdaş'ın koruma polislerinin "bekle" uyarısını dinlemeden de olay yerinden ayrıldığı belirtildi.

9 yıl ceza verilmişti

Kaftancıoğlu'na geçen eylül ayında 5 ayrı suçtan 17 yıla kadar yargılandığı davada 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezası verilmişti. Kaftancıoğlu'na örgüt propogandasından 1 yıl 6 ay, kamu görevlisine alenen hakaretten 1 yıl 6 ay 20 gün, Cumhurbaşkanına hakaretten 1 yıl 16 ay, Türkiye Cumhuriyeti'ni alenen aşağılamaktan 1 yıl 8 ay, halkı kin ve düşmanlığa tahrikten 2 yıl 8 ay hapis cezası verilmişti.