Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün 'en yüksek teklifi vermişti' dediği Fahrettin Altun'un ödediği kira bedeli 258 TL!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un, Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’nde bulunan Kuzguncuk’ta vakıflara ait araziye aylık 258 TL'ye kiraladığı ortaya çıktı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün 8 Nisan 2020 tarihinde gerçekleşen ihalede, Fahrettin Altun'un söz konusu arsa için en yüksek teklifi verdiğini açıklamıştı.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre; arazi kiralama ihalesinde en yüksek teklifi verdiği belirtilen Altun, söz konusu araziyi yıllık 3 bin 100 liraya 10 yıl süreyle kiraladı. Arazinin 10 yıllık toplam kiralama bedeli 31 bin lira ediyor.

13 Nisan 2020 tarihinde başlayan kiralama 12 Nisan 2031 tarihinde sona erecek. Kiralama amacı arsa - bahçe görünen toplam 241 metrekare arsanın aylık kirası ise yaklaşık 258 lira ediyor. Kiranın her ay peşin ödeneceği öğrenildi.

Ne olmuştu?

Fahrettin Altun, Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’nde yer alan Kuzguncuk’ta kiraladığı evinin yanındaki araziye yol, şömine ve çardak gibi peyzaj düzenlemesi yaptırmış mahalle sakinlerinin çivi bile çakamadığı bölgede araziye birçok noktadan görünen beton taşlardan bir de duvar ördürmüş, jiletli teller çekmişti. Mahalle sakinlerinin şikâyeti üzerine geçen pazartesi günü çardak ve şömine İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yıkılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı söz konusu haberler için 'terör' soruşturması başlatmıştı.

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