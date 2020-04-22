İletişim Başkanı Altun'un evinin fotoğraflarının çekilmesiyle ilgili soruşturma

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflarının çekilmesiyle ilgili soruşturma başlattı.

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, Vakıflar'a ait araziyi aylık 258 TL'ye kiralayarak yaptırdığı çardak ve şömine ile gündeme gelen Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk’taki evini fotoğraflamak istediği ve bu arada koruma polislerine yakalandığı iddia edilmişti. Sabah gazetesinde yer alan söz konusu iddiayı içeren haberde, polislerin o geceye dair tuttuğu tutanak paylaşılmıştı. Özçağdaş ise kişisel sosyal medya hesabından iddialara yanıt vermiş ve, "Evin fotoğrafını çektiğim, uyarıldığım, kaçtığım, yakalandığım yalan. O sokaktan geçen herkesin gördüğü yere baktığım doğru. Kaçak inşaat yapılıp yapılmadığını kontrol ettiğim ve yeniden gidip bakacağım doğru. Üsküdar'ın hiçbir noktasında kent suçlarına izin vermeyeceğim doğru" ifadelerini kullanmıştı.

TIKLAYIN - CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'tan "Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflarını çekerken yakalanıp kaçtığı" iddialarına yanıt

DHA’nın edindiği bilgilere göre, Altun’un evinin fotoğraflarının çekilmesi ile ilgili koruma polislerinin tuttuğu tutanakla işlem yapan Başsavcılık, CHP’li Özçağdaş’ın ifadesini alacak.