CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'tan "Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflarını çekerken yakalanıp kaçtığı" iddialarına yanıt

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, Vakıflar'a ait araziyi aylık 258 TL'ye kiralayarak yaptırdığı çardak ve şömine ile gündeme gelen Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk’taki evini fotoğraflamak istediği ve bu arada koruma polislerine yakalandığı iddiasını yalanladı.

"Evin fotoğrafını çektiğim, uyarıldığım, kaçtığım, yakalandığım yalan" diyen Özçağdaş, "O sokaktan geçen herkesin gördüğü yere baktığım doğru. Kaçak inşaat yapılıp yapılmadığını kontrol ettiğim ve yeniden gidip bakacağım doğru. Üsküdar'ın hiçbir noktasında kent suçlarına izin vermeyeceğim doğru" ifadelerini kullandı.

Altun’un evinin yanında Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’ndeki Vakıflar'a ait araziye yaptırdığı çardak ve şömine İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yıkılmış, söz konusu 'yapılaşma' tartışma konusu olmuştu. Cumhuriyet'ten Hazal Ocak imzalı habere önce ‘terör’ soruşturması açılmış, ardından erişim engeli getirilmişti.

Sabah gazetesinden Sema Alim Dalgıç imzalı haberde, üç kişinin Fahrettin Altun'un evinin önünde araçtan inip fotoğraf çektiklerini gören koruma polislerinin duruma, "Bu ikamet ve konut sahibi kişi daimi korunma altında, fotoğraflama yapmak yasak ve izne bağlı" uyarısı yaparak müdahale ettiği; uyarı üzerine Özçağdaş'ın, "CHP Üsküdar İlçe Başkanı olduğunu, daha sonraki günlerde tekrar gelerek fotoğraflama yapacaklarını" söylediği ileri sürüldü. Söz konusu haberde Özçağdaş'ın koruma polislerinin "bekle" uyarısını dinlemeden olay yerinden kaçtığı ifade edildi. Ayrıca haberde koruma polislerinin hazırladığı belirtilen bir tutanak belgesi yayımlandı.

Fahrettin Altun'un eşinden tepki: Elde ettiklerinizin hayrını görecek misiniz!

Yaşanan olayla ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un eşi Fatmanur Altun'dan sert tepki geldi. Altun, "Ben bir anneyim. Her anne gibi çocuklarımın ve ailemin güvende olduğunu hissederek yaşamak istiyorum. Evimin ve ailemin mahremine girerek, çocuklarımın en temel güven duygusunu paramparça ederek ne elde edeceksiniz?! Elde ettiklerinizin hayrını görecek misiniz?! Tarifsiz üzgünüm." dedi.

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'tan açıklama

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, söz knousu olayla ilgili sosyal medya hesabı Twitter'dan bir açıklamada bulundu. Özçağdaş, "Evin fotoğrafını çektiğim, uyarıldığım, kaçtığım, yakalandığım yalan. O sokaktan geçen herkesin gördüğü yere baktığım doğru. Kaçak inşaat yapılıp yapılmadığını kontrol ettiğim ve yeniden gidip bakacağım doğru. Üsküdar'ın hiçbir noktasında kent suçlarına izin vermeyeceğim doğru" diye yazdı.

Kaftancıoğlu'ndan Sabah gazetesine: Ahlaksızlığınız ve yalanlarınızda boğulacaksınız

Söz konusu haberlere CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu da dahil pek çok kişi tarafından tepki geldi. Kaftancıoğlu Sabah gazetesinin haberini alıntılayarak, "Ahlaksızlığınız ve yalanlarınızda boğulacaksınız çok yakında. CHP ilçe başkanı görevini yaparak ve partisinin talimatıyla inşaatın yasak olduğu arsayı kontrol etmek için gitmiştir yine gidecektir. Saklayacak bir şeyleri olanlar panik yaparlar Sakin olun beyler" diye yazdı.

CHP İstanbul Milletvekili, Parti Meclisi Üyesi, Avukat Sera Kadıgil de, "Aylık 258 TL’ye boğaza nazır arazi kapatmak serbest, çivi çakılmayacak yere çardak kondurmak serbest, ortaya çıkınca üste çıkmaya kalkmak serbest ama o arazide YİNE KAÇAK İNŞAAT YAPILIYOR MU diye kontrol etmek yasak" sözlerini kaydetti.

Söz konusu haber sosyal medyada gündem oldu. İşte olayla ilgili gelen bazı yorumlar:

TIKLAYIN - İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’nde kiraladığı araziye yaptırdığı yapının İBB tarafından yıkıldığı haberlerine ‘terör’ soruşturması

TIKLAYIN - Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün 'en yüksek teklifi vermişti' dediği Fahrettin Altun'un ödediği kira bedeli 258 TL!

TIKLAYIN - Fahrettin Altun'un eşinden açıklama: İBB zabıta ekipleri mütemadiyen gelip çalışmaları izlemiş, başka işleri yokmuş gibi