CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş: Fahrettin Altun'un orada kaçak inşaat yaparken yakalanmasından kaynaklanan bir kuyruk acısı var, mücadeleye devam

Deniz Işık

Vakıflar'a ait araziyi aylık 258 TL'ye kiralayarak yaptırdığı çardak ve şömine ile gündeme gelen Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk’taki evini fotoğraflamak istediği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, "Boğaziçi İmar Kanunu ile koruma altında bir alan, inşaat var mı diye baktım. Herhangi birinin malı altında olup olmaması önemli değil koruma altında olan. Evi bilmem, arazinin fotoğrafını çektim. En fazla 3 dakika orada bulunduk zaten" dedi. Özçağdaş, soruşturmanın gizliliğinin ihlal edildiğini belirtirken yalan beyan verdikleri gerekçesiyle polis hakkında suç duyurusunda bulunacağını kaydetti.

Özçağdaş, "Tuhaf ötesi bir durum. Fahrettin Altun’un orada kaçak inşaat yaparken yakalanması ve bunun kuyruk acısından kaynaklanan bir kalkışma var, buyursunlar yapsınlar. Mücadeleye devam. TİBAŞ, Validebağ’da mücadele ediyoruz, Üsküdar’da yaptığımız bu işler onların hoşuna gitmiyor" diye konuştu.

Özçağdaş, olayın 12.30'da gerçekleştiğini söyleyen Çağdaş, "Kaçmamı gerektiren bir durum yok, telefonla arandım. Hepsinin kayıtları var." ifadesini kullandı.

Özçağdaş, "Ben partinin ilçe başkanıyım, Meclis grup başkanıyım. Yeni bir kaçak yapılaşma var mı diye bakmaya gittim oraya. Memurlara, 'İyi nöbetler, Ben CHP Üsküdar İlçe Başkanıyım. Arkadaşlarım ilçe yöneticisi, inşaat var mı diye bakmaya geldim' dedim. Kendi arabamla gittim, eve bakmadım, evin nerede olduğunu bile bilmiyorum. O boş araziye baktık. İl Başkanımızı arayıp herhangi faaliyetin olmadığını belirttim. Arazinin fotoğrafını çektim, evden bahsetmiyorum, boş bir alan. Memurlara ilçe yöneticisi arkadaşlarımın daha sonra gelip bakabileceği bilgisini verdim." dedi.

Özçağdaş şöyle konuştu:

Aradan 4-5 saat sonra emniyetten arayarak bilgi istediler. Aradan 2 saat geçtikten sonra hakkımda suç duyurusunda bulunulduğu gerekçesiyle ifadeye çağırdılar.

Kamuoyuna açık bir canlı yayınım olduğunu ve sabah gelebileceğimi söyledim. 'Tamam' dediler. Aradan 2 saat geçtikten sonra emniyet savcının gece ifadeyi almak istediğini belirtti.

Polis beni uyarmadı, iki tur onlara iyi nöbetler diledim. Arazide kaçak yapılaşma görmedim.

Suç duyurusunda bulunacağım, soruşturmanın gizliliğini ihlal, polislerin yalan beyanı ve onların korumaları hakkında suç duyurusunda bulunacağım. Kamera kayıtları için de ihtiyati tedbir kararı isteyeceğim. Hakaretten suç duyurusunda bulunacağım”

TIKLAYIN | CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'tan "Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflarını çekerken yakalanıp kaçtığı" iddialarına yanıt

TIKLAYIN | İletişim Başkanı Altun'un evinin fotoğraflarının çekilmesiyle ilgili soruşturma

TIKLAYIN - İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’nde kiraladığı araziye yaptırdığı yapının İBB tarafından yıkıldığı haberlerine ‘terör’ soruşturması

TIKLAYIN - Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün 'en yüksek teklifi vermişti' dediği Fahrettin Altun'un ödediği kira bedeli 258 TL!

TIKLAYIN - Fahrettin Altun'un eşinden açıklama: İBB zabıta ekipleri mütemadiyen gelip çalışmaları izlemiş, başka işleri yokmuş gibi