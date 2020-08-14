Çiğdem Toker: Galata Kulesi’nin restorasyon işini eski AKP İstanbul İl Yöneticisi Sevilay Tuncer’in şirketi yapıyor

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, Galata Kulesi’nin restorasyon işini eski AKP İstanbul İl Yönetcisi Sevilay Tuncer’in şirketinin yaptığını yazdı. Tarihi Galata Kulesi'ni müzeye çevirmek amacıyla yapılan restorasyon çalışması sırasında kulenin duvarlarının hilti ile tahrip edildi.

Toker, "İstanbul'un en önemli tarihi eserlerinden 1500 yıllık Galata Kulesi duvarının restorasyon adı altında darbeli kırıcıyla parçalanması hafızadan çıkacak bir iş değil.İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat'ın Çarşamba günü sosyal medya hesabında paylaştığı video görüntüleriyle ortaya çıktı olay. (İBB yönetimindeki Galata Kulesi'nin İBB AKP'den çıktıktan sonra merkezi yönetimin iktidar sahasına alındığını hatırlatalım.) Polat, tutanak tutmak üzere olay yerine giden teknik personelin, şirket yetkilileri tarafından alana alınmadığını da bildirdi. Sözü edilen şirket de birçok tarihi yapının restorasyon işini almış, AKP eski İstanbul İl Yöneticisi Sevilay Tuncer'in şirketi." ifadesini kullandı.

Toker yazısında şunları kaydetti:

Skandalı büyüten bir başka boyut, yapılan işlemin projesiz olduğunun ortaya çıkması. Zaten Kule'nin önündeki iş künyesinde “Galata Kulesi Rölöve Restütisyon Restorasyon ve Mühendislik Projelerinin Hazırlanması, Restorasyon ve Müzeleştirme Uygulama İşi” yazmakta.

Proje derken, Galata Kulesi için İstanbul İl Özel İdaresi'nin 2000'li yıllarda bir restorasyon raporu hazırladığını öğrendim. Rapora da ulaştım. Üzerinde tam tarih yer almıyor. 17 sayfalık içinde ayrıntılı çizimlerin yer aldığı raporun ilk cümlesi bakın nasıl başlıyor:

“Birçok müdahale ve onarımlar geçirerek günümüze gelen yapı, 1965 yılındaki restorasyon çalışmasında uygulanan güçlendirme ekleri ile korunacak yapılan tüm muhdes bölüntü duvarlar kaldırılacaktır.”

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Geçtiğimiz aylarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredilen tarihi Galata Kulesi'ni müzeye çevirmek amacıyla yapılan restorasyon çalışması sırasında kulenin duvarlarının hilti ile tahrip edildi. İBB suç duyurusunda bulundu.

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