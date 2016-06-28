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Çevre

Antalya'daki orman yangınlarının sebebi Mehmet Cengiz'in sahibi olduğu şirketin elektrik telleri mi?

Adrasan ve Kumluca'daki yangınlarda resmi rakamlara göre 300 hektar orman kül oldu

28 Haziran 2016 13:25

Antalya’daki yangınlarda yüzlerce hektar orman kül olurkeni yangının elektrik telleri nedeniyle çıktığı iddia edilirken, bölgede elektrik dağıtımı yapan sorumlu firmanın ise Mehmet Cengiz’e ait olması dikkat çekti. 

BirGün’den Demet Sargın’ın haberine göre, Adrasan ve Kumluca’daki yangınlarda resmi rakamlara göre 300 hektar ormanlık alanın tahrip olduğu kaydedilse de, doğa savunucularının bölgede yaptığı gözlem ve incelemelere göre, tahribat resmi rakamların en az 10 katı daha fazla

Bölgede inceleme yapan ekolojist A Platformu, yangınlara elektrik tellerinin yaz aylarında genleşip birbirine çarpması sonucu çıkan kıvılcımların sebep olabileceğini söylerken, gözler bölgenin elektrik dağıtımını yapan ve söz konusu alanlardan sorumlu olan Cengiz Holding’e çevrildi. Söz konusu holding, Artvin Cerattepe’de maden araması başlatmak istemiş ve yurttaşın direnişiyle karşılaşmıştı.

 

‘‘Defalarca uyardık’’

 

Antalya, Isparta, Burdur, Denizli ve Kaş’taki yaşam savunucularının oluşturduğu A Platformu’nun önceki gün, bölgeye giderek yaptığı incelemelere göre yangının en öne çıkan sebebi bakımı yapılmayan elektrik telleri.

Platform incemeler sonrası hazırladığı raporda, yöre halkının yangın çıkaracağı endişesiyle kıvılcım çıkaran elektrik tellerini yetkililere defalarca dilekçelerle bildirdiklerine ancak hiçbir şekilde geri dönüş alamadıklarına da yer verdi.

 

 

 

 

 

 

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