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Antalya'da üst üste ikinci orman yangını

Yangının söndürme çalışmaları hem karadan hem de havadan devam ediyor

18 Haziran 2016 12:30

Antalya’nın Kemer İlçesi’ne bağlı Göynük Mahallesi’nde orman yangını çıktı. Şiddetli rüzgarın etkili olduğu bölgede yangına müdahale etmek amacıyla çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Yangına havadan da müdahale ediliyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Antalya’nın Kemer İlçesi’ne bağlı Göynük Mahallesi’nde orman yangını çıktı. Şiddetli rüzgarın etkili olduğu bölgede yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Antalya'da dün sabah da Çörüş Mahallesi sınırlarında saat 11.00 civarında çıkan orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı. 3 helikopter, bir uçak, 5 arazöz, 2 su tankeri, 5 teknik eleman ve 100 orman işçisiyle müdahale edilen yangında yaklaşık 4 hektarlık orman alanı zarar gördü. 

Gazipaşa Kaymakamı Kadir Ekinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede çıkan yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını söyledi. 

Kontrol altına alınan alanda soğutma çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Ekinci, "Yangın 3 noktada kontrol altına alındı. Bir noktada ise yangın kontrol altına alınmak üzere. Rüzgarlı ve kuru hava nedeniyle yangının tekrar çıkmaması için ekipler soğutma çalışmalarına devam ediyor." dedi.  

 

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