Antalya'da orman yangını; Olimpos tahliye edildi!

Antalya'nın Kumluca ilçesinde iki gün önce çıkan yangın kontrol altına alınırken, bu sefer de Adrasan'da orman yangını başladı. Kumluca Kaymakamı Polat Kara, tedbir amacıyla Olimpos'un tahliye edildiğini açıklarken, Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya ise, aynı bölgede ikinci kez yangın çıkmasının düşündürücü olduğunu, sabotaj ihtimalinin göz önünde bulundurulması gerektiğini söyledi.

Antalya'da Kumluca ilçesinin Adrasan mahallesinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yangına, 1 uçak ve 2 helikopterin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale alevlere müdahale etti. Orman işçileri ve köylülerin de destek verdiği söndürme çalışmaları güçlükle yürütülürken, Yazır ve Belet mahallelerini tehdit eden yangın, Olimpos Antik Kenti’ne doğru ilerlemeye başladı. Yangında ilk belirlemelere göre 3 ev zarar gördü. Evlerden birinin yerleşik yaşayan bir yabancıya ait olduğu belirtildi.

Veysel Eroğlu: Kumluca yangını kontrol altına alındı

Kumluca'daki yangının gece söndürüldüğünü ancak rüzgarın yönünün dönmesi neticesinde yangının tekrar alevlendiğini ifade eden Eroğlu, "Şu anda Kumluca'daki yangını kontrol altına aldık. Hatta bazı ekipleri şu anda devam eden Adrasan'a çektik. Şu anda 700 elemanımız bu yangına müdahale ediyor" diye konuştu.



Olimpos tahliye edildi



Kumluca Kaymakamı Polat Kara, yangının sıçrama ihtimaline karşı tedbir amaçlı Olimpos’u tahliye ettiklerini söyledi. Yerleşim yerleri ile otel, motel ve tatil köylerinin tamamını boşalttıklarını belirten Kaymakam Kara, "Yangın çok hızlı ilerliyor. Rüzgarın hangi yöne alevleri sıçratacağını bilemiyoruz. Bu nedenle Olimpos bölgesini tahliye ediyoruz. Vatandaşlarımız bize yardımcı olursa çok seviniriz" diye konuştu.

"Sabotaj ihtimali de dikkate alınmalı"

Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, aynı bölgede ikinci kez yangın çıkmasının düşündürücü olduğunu, bütün ihtimallerin göz önünde bulundurulması gerektiğini söyledi. Bölgedeki insanların duyarsız olmadığını belirten Başkan Çetinkaya, derin bir araştırma yapılmadan hükme varmanın yanlış olacağını, ancak sabotaj ihtimalinin de dikkate alınması gerektiğini kaydetti. Kumluca açısından çok kıymetli alanlarda yangın çıkmasının dikkati çektiğini vurgulayan Çetinkaya, yangınların çıktığı alanların da zor müdahale edilen yerler olduğunu dile getirdi.

2 yıl önce de yanmıştı

Kumluca’da 2 yıl önce de büyük bir yangın meydana geldi. Adrasan İnceboyun mevkiinde 28 Haziran 2014 tarihinde çıkan orman yangınında, 125 hektar kızılçam ormanı zarar gördü. Havadan ve karadan tüm söndürme çabalarına karşın 18 saat devam eden yangın, artık yanacak ağaç kalmayınca söndü. Bölgedeki 4 otel, hediyelik eşya mağazası ve restoran yandı. Yangının ardından Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgede ağaçlandırma çalışmalarına başladı.