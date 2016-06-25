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Antalya’daki orman yangını büyüyor; 100 hektar alan kül oldu!

Cuma akşamı başlayan ve kontrol altına alınan yangın yeniden alevlendi

25 Haziran 2016 18:15

Antalya'nın Kumluca İlçesi'nde dün başlayan orman yangını sabaha karşı yeniden alevlendi. 100 hektarlık alanı küle çeviren yangında 13 ev ile zeytin, portakal ve nar bahçeleri ve sera alanları da zarar gördü. Ekiplerin geceden bu yana süren ve devam eden müdahalelerine rağmen yangın söndürülemiyor.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Antalya'nın Kumluca İlçesi'nde dün başlayan orman yangını sabaha karşı yeniden alevlendi. Karadan ve havadan müdahale edilen yangında yanan alan miktarı 100 hektarı aştı.

Kumluca'da iki önemli tatil noktası Adrasan ve Olympos'a giden dağ yolunun üst tarafında bulunan Erentepe Mahallesi'nde Cuma öğle saatlerinde başlayan orman yangınına, ekiplerin müdahalesi gece boyunca sürdü. Akşam olması nedeniyle havadan müdahaleye ara verilirken, kara ekipleri sabaha kadar yangının büyümemesi için çalıştı.

 

Kontrol altına alınan yangın yeniden alevlendi

 

Cuma saat 20.00 sıralarında kısmen kontrol altına alınan ve yaklaşık 50 hektarlık alanda etkili olan yangın saat 04.00 sıralarında rüzgârın da etkisiyle yeniden alevlendi. Erentepe ile yan yana Belen Mahallesi'ndeki ormanlık alana da sıçrayan yangına 2 uçak, 6 helikopter, 42 arazöz ve 200 orman işçisiyle müdahale sürüyor.

 

 

Yangından zarar gören ormanlık alan miktarı 100 hektarı aştı

 

Yoğunluklu olarak Belen'deki ormanlık alanda devam eden yangın Erentepe'de de etkisini sürdürüyor. Erentepe'de etkili olan yangında toplam 13 ev ile zeytin, portakal ve nar bahçeleri ve sera alanları yanarak zarar gördü. Alevlerin ortasında kalan bir TIR ile dorsesinde yüklü iş makinesi de yandı.

 

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