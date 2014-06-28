Adrasan alev alev yanıyor, Çıralı ve Olimpos tehdit altında

Kumluca İlçesi’ne bağlı tatil bölgesi Adrasan’ın İnceboyun mevkisinde saat 14.30 sıralarında Kızılçam ağaçlarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını başladı.



Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen alevlere ilk etapta Antalya ile Kumluca, Finike ve Kemer ilçelerinden 100 orman işçisi, 15 arazöz ve 5 su tankeriyle karadan müdahale etmeye başladı.



Yangının büyüme eğilimi göstermesi üzerine Antalya’dan havalanan 2 helikopter ve 1 yangın söndürme uçağı da söndürme çalışmalarına katıldı. Muğla’nın Marmaris ve Fethiye ilçelerinden gelen hava ekipleriyle birlikte söndürme çalışmalarında 7 helikopter ve 2 uçak görev almaya başladı. Milli park alanı olan yangın bölgesinin sarp olması, yangına müdahaleyi güçleştirirken, bölgede etkili olan rüzgar alevleri büyüttü.

Rüzgar yön değiştirirse mücadele zorlaşır

Saat 17.00 sıralarında Antalya Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Hava Tahmin Merkezi, güneybatıdan esen rüzgarın akşam saatlerinde yön değiştirmesinin beklendiğini, rüzgarın kuzeybatıdan esmeye başlamasıyla birlikte yangınla mücadelenin zorlaşacağını bildirdi. Bölgedeki turistik tesislere yaklaşık 2 kilometre mesafede zirveye doğru etkili olan alevler, saat 17.15 sıralarında rüzgarın kuzeybatıdan esmeye başlamasıyla birlikte yön değiştirdi ve sahile yöneldi. Saat 17.30 sıralarında bölgedeki otel ve pansiyonlar boşaltılmaya başlandı.

Kumluca İlçesi Adrasan Mahallesi’ndeki orman yangını, saat 17.45 sıralarında deniz kenarındaki pansiyon, otel ve restoranların olduğu tesislere ulaştı.

Alevler, Mitah Otel, Cici Baba Otel, Erenler Otel, Ön otel ile bir hediyelik eşya mağazası ve restoranı sardı. Tesislerde bulunan yerli ve yabancı turistler çığlık atarak kaçtı. Bölgeyi kaplayan yoğun duman nedeniyle nefes almakta güçlük çekilirken, bir pansiyon sahibinin, ’2 İngiliz turist odada kaldı, çıkamadı’ haykırışları paniğe neden oldu.

Diğer tesislerde kalan tatilciler, pansiyondaki odalarında bulunan İngiliz turistleri dışarıya çıkardı. 4 otel ile birlikte hediyelik eşya dükkanı ve restoran da alevler arasında kaldı. Restoranda bulunan tüplerin bir kısmı, çalışanlar tarafından çıkartılırken, içeride kalan diğer tüpler peşpeşe patladı. Can kaybının olmadığı patlama, yangın bölgesinde korkuya neden oldu.

Göz gözü görmüyor

Antalya Orman Bölge Müdürü Mustafa Türk, yangın söndürme çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini söyledi. Bölgede 250 orman işçisinin 40 arazöz ve 10 su tankeriyle yangına karadan, 7 helikopter ve 2 uçakla havadan müdahale ettiğini kaydeden Türk, "Yangın çok geniş bir alanda etkili oluyor. Bölgenin sarp olması ve kuvvetli rüzgar müdahale etmemizi engelliyor. Aşırı duman nedeniyle ekipler önünü göremeyecek durumda. Buna rağmen canla başla bir mücadele veriyoruz" dedi.

Şu ana kadar tek sevindirici tarafın can kaybı yaşanmaması olduğunu vurgulayan Türk, bazı turisttik tesislerin yandığını söyledi.

Can kaybı yok

Yangın söndürme çalışmalarını yerinde takip eden Kumluca Kaymakamı Canan Hançer Baştürk, yangınla ilgili şunları söyledi: "Yangının bu kadar uzun süreyle devam etmesinin nedeni, kuvvetli rüzgar ve bölgenin sarp olmasıdır. Bölgenin çok sarp olması ve kuvvetli rüzgar nedeniyle söndürme çalışmaları güçlükle yürütülüyor. Rüzgarın yönü değiştiği için yerleşim yerlerini alevler tehdit ediyor. Olası tehlike nedeniyle kıyıdaki tesisleri tahliye ettik. Şu ana kadar can kaybı yok. Geceleyin rüzgarın kesilmesini bekliyoruz. Ümit ediyoruz ki geceleyin yangın da söndürelecektir."

Belediye Başkanı: Dua ediyoruz

Söndürme çalışmalarını izleyen Kumluca Belediye Başkanı Ak Partili Hüsamettin Çetinkaya, "Havadan ve karadan söndürme çalışmaları sürüyor. Bölge çok sarp olduğu için kara ekipleri çok fazla etkili olamıyor. Cennet koyda yangın çıkması büyük şanssızlık. Rüzgarın yön değiştirmemesi ve yangının bir an önce söndürülmesi için dua ediyoruz" diye konuştu.

Antalya Valiliği, bir vali yardımcısının başkanlığında yangın söndürme çalışmalarını koordine etmek üzere kriz masası oluşturdu. Kriz masasının verdiği bilgiye göre saat 19.30 itibariyle alevlerin 50 hektarlık alanda etkili olduğu belirtildi. Alevleri kontrol altına almak için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.