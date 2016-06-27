Adrasan'da 150 hektar kül oldu, geriye bu görüntüler kaldı

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı tatil cenneti Adrasan'da dün öğle saatlerinde başlayan ve hemen yanındaki bir başka tatil cenneti Olimpos'a kadar uzanıp 20 saatte kontrol altına alınabilen orman yangınında 150 hektar alan zarar gördü.

Adrasan'da Oba Mahallesi'nde başlayan ve Seylemit Mahallesi'nden Olimpos'a kadar uzanan orman yangını tamemen kontrol altına alındı.



Musa Dağı'nda etrafı çevrilen yangını soğutma çalışmaları ise devam ediyor. 3 uçak, 8 helikopter, 400 orman işçisi, 50 arazöz, iş makineleri ve Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye araçlarıyla soğutma çalışmaları sürerken, Olimpos'a girişler de yeniden serbest bırakıldı.

Köylüler ormancı ve itfaiyecileri suçladı

Büyükşehir ve Kumluca belediyelerinin oluşturduğu ekipler bölgede hasar tespiti yaptı. Evinin tamamen yandığını anlatan Naciye Üras, eviyle birlikte tüm eşyalarının da yandığını ve hiçbir şey kalmadığını söyledi.





Evlerin olduğu alanda yangın başlayana kadar ekiplerin gelmediğini belirten Ali Üras ise "Yangın öbür taraftan çıktı. Yangın çıkana kadar jandarma, ormancılar gelmedi. Bir arazöz koysalar, burada orman yoktu ve yanması mümkün değildi" dedi.

Evinin tamamen yandığı ve sadece üzerindeki elbiselerin kaldığını anlatan İsmail Üras, "Çok çabuk geldi yangın. Havada rüzgar vardı. Ne arazöz ne itfaiye aracı durmadı, hepsi yola kaçtı. Bir araç olsa kurtarılacaktı. Bizi de katmadılar üstelik, hiçbir şey kalmadı" dedi.

Evi yananlara geçici konteyner ev

Kumluca Belediye Başkanı AKP'li Hüsamettin Çetinkaya, yanan evlerin yerine yenisinin yapılacağını belirterek, geçici olarak Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşa konteyner ev verileceğini kaydetti.

Öte yandan Orman Genel Müdürü İsmail Üzmez, ormanda yanan alanın seneye temizlenip, koruma altına alınacağını söyledi.