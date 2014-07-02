Kumluca Belediye Başkanı: Adrasan’daki yangın sabotaj olabilir

Antalya’nın turizm merkezi Adrasan’ı kül eden orman yangını ile ilgili sabotaj iddiaları ilk kez resmi bir ağızdan gündeme taşındı. 125 hektar kızılçam ormanının yok olduğu yangınla ilgili iki motosikletli şahıs hakkında ihbarlar yapıldığını açıklayan Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, yangının piknikçiler tarafından çıkarılma ihtimalinin çok düşük olduğunu kaydetti.

‘Ekiple konuştum’

Hürriyet’ten Salim Uzun’un haberine göre, motosikletli şahıslarla ilgili ihbarların kendilerine de ulaştığını belirten Çetinkaya, “Ben bizzat orada nöbet tutan personelimiz ve yangına ilk müdahaleyi yapan ekiple konuştum. Arkadaşlarımız orada piknikçilerin yangın çıkarma ihtimalinin olmadığını söyledi. Zaten çevre sakinleri de yangın başlangıcından hemen önce bölgeden hızla ayrılan iki motosikletli şahıs görmüş. Bence de bu iddia üzerinde yoğunlaşılmalı” diye konuştu.

‘İşletmeye izin vermeyiz’

Yanan alan üzerinde turizm tesisi yapılacağı iddiaları ilgili de açıklama yapan Başkan Çetinkaya, “Kumluca ve Adrasan halkının içi rahat olsun. Biz böyle bir şeye asla izin vermeyiz. Orası yetkili kurum tarafından temizlenip tohumlanacak. Zaten 1-2 yıl için orası yeşil bir örtüyle kaplanır. Biz bu işin takipçisiyiz” dedi.

‘İmar çalışması yapılıyor’

Bölgenin planlanması konusunda da çalışma yürütüldüğünü kaydeden Çetinkaya şöyle dedi:

“Şu an Ankara’da bu konu üzerinde çalışıyoruz. Maalesef bölgede imar olmadığı için derme çatma bir yapı ortaya çıkmış. Biz ilgili bakanlıkla görüşüp bu konuyu artık çözüme kavuşturacağız. Dünyaca tanınan bir turizm bölgesi olan Adrasan’da Antalya’ya yakışan bir görüntü olacak.”