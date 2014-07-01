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Antalya Valisi: Kesin dille söylüyorum, Adrasan imara açılmayacak

Antalya Valisi Sebahattin Öztürk, 125 hektar ormanın kül olduğu Adrasan'ın imara açılmayacağını söyledi

01 Temmuz 2014 20:38

Antalya’nın Kumluca ilçesine bağılı turizm bölgesi Adrasan’da geçen cumartesi günü çıkan orman yangınının ardından Antalya Valisi Sebahattin Öztürk, bugün bölgede incelemelerde bulundu.

Helikopterle Adrasan’a gelen Vali Öztürk, önce helikopterle yanan orman alanı üzerinde tur attı, ardından karadan yangının ilk başladığı noktaya gitti.

DHA'nın haberine göre, Vali Sebahattin Öztürk, yangının çok büyük bir alanda etkili olduğunu söyledi. Öztürk, "Daha beter olma ihtimali vardı. Milli Park’a sıçramamış" dedi.

Yangında 4 otel ve pansiyon tipi turizm tesisinin büyük zarar gördüğünü aktaran Vali Öztürk, can kaybının olmamasının sevindirici olduğunu kaydetti. Bölgenin orman yangınları açısından risk alanı olduğunu belirten Vali Öztürk, şöyle konuştu: "Burada yangın bundan sonra da çıkabilir. Bunu hızlı önlemenin yolarını arıyoruz. Bu kadar yoğun nüfusun olduğu yerlerde riskleri sıfırlamak mümkün olmuyor. Yangına piknikçilerin neden olduğunu tahmin ediyoruz. Yerin müsait oluşu buna işaret ediyor. Fakat başka sebepler de olabilir. Elimizde bu konuyu yüzde yüz doğrulayacak bilgi yok."

 

Yanan alanlar yeniden ağaçlandırılacak

 

Antalya Valisi Öztürk, Adrasan’da yanan 125 hektar orman alanının en kısa sürede ağaçlandırılacağını belirterek, "Yanan yerlerde yeni tesis, böyle bir şey olması söz konusu değil. Bunu kesin bir dille söylüyorum. Böyle bir şey olamaz. Orman arazisinde ne beton, ne ahşap hiçbir şey olamaz" dedi. Vali Öztürk, yangından zarar görenlere maddi destek noktasında ise çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

 

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