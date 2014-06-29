120 hektar ormanın yandığı Adrasan'dan geriye bu manzara kaldı

Antalya’nın Kumluca’ya bağlı Adrasan Mahallesi’nde dün öğle saatlerinde başlayan ve rüzgarın da etkisiyle büyüyerek bazı otel ve pansiyonlar ile işletmelere de zarar veren yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürerken, hasar tespit çalışmalarına da başlandı.

Radikal’de yer alan habere göre, Orman Genel Müdürü İbrahim Üzmen’in “Piknik ateşinden çıktığını tahmin ediyoruz” dediği yangın, Adrasan Turizm Merkezi ve sahile 2 kilometre uzaklıktaki ‘Üç Bük’ olarak adlandırılan zirvelerden ‘Tozlutepe’nin hemen yakınındaki İnceboyun Mevkii’nde başlamıştı. ‘Deve Çiftliği’ denilen ve kızılçam ağaçlarıyla kaplı bölge, piknikçilerin uğrak noktası olarak biliniyor. Piknik ateşinden çıktığı tahmin edilen alevler, ormancıların mayına benzettiği kozalakların yanarak patlaması sonucu uzağa fırlamasıyla dağa kadar ulaştı ve tüm bölgeyi sardı. Yangın söndürüldükten sonra yangının ilk çıktığı noktaya ulaşıldığında, yer yer piknikçilerin geride bıraktığı izler görüldü.

Otel sahipleri perişan

Öner Yorgancı’nın işlettiği Mithat Oteli, Veli Şahan’ın işlettiği Cici Baba Oteli, Kuvay Şanlı’nın işlettiği Ön Otel tamamen, Gürsoy Yılmaz’ın işlettiğiz Çizmeci Otel ise kısmen yandı. Abdullah Sarıgül’ün sahibi olduğu Kısmet Halıcık tamamen yanarak kül oldu. Rüzgarın yön değiştirmesiyle aynı bölgede bulunan pansiyon ve butik oteller yangını kıl payı atlattı.

Orman yangınının tamamen kontrol altına alınmasıyla hasar tespit çalışmaları başlarken, işletmeleri tamamen kül olan işletmeciler gözyaşları içinde yaşadıklarını anlattı. Oteli tamamen kül olan ve 14 yıldır Mithat Oteli’ni işleten Öner Yorgancı, “Yangın boğazda çıkıp kozalaklar yüzünden hızla bize ulaştı. Hiçbir şeyimizi kurtaramadık. İtfaiye o anda gelmedi. Yardımcı olmadı. Sezon yeni başladı. Kredilerimiz var, ödemelerimiz var. Ortada kaldık, mağdur olduk” dedi.

Hafta sonu günübirlikçilerin oteli doldurduğunu söyleyen Yorgancı, tesiste konaklayan iki İngiliz turisti başka tesislere yerleştirdiğini belirtti. Can kaybı olmamasının sevindirici olduğunu söyleyen Öner Yorgancı, 250 bin lira zararı olduğunu tahmin ettiklerini, tesisin ahşap olması yüzünden sigorta yapılamadığını kaydetti.

Yorgancı’nın kızı Hande Yorgancı yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı. Rüzgar yüzünden alevlerin kozalaklarla otele geldiğini anlatan Hande Yorgancı, “Elektrikler kesildiği için civarı sulayamadık. Üzerimizdeki kıyafetler her şeyimiz, saç tarağımız bile yandı. Yandık bittik kül olduk” diye konuştu.

AFAD ön rapor çalışmasına başladı

Antalya Valiliği, Kumluca Kaymakamlığı ve Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri sabah saatlerinden itibaren Adrasan Turizm Merkezi’nde zarar tespit çalışmalarına başladı. AFAD ekipleri tamamen kül olan otellerde kalem kalem hasar tespiti yaptı, tutanak tuttu. Ön rapor Antalya Valiliği’ne ve Başbakanlık’a bildirilecek. Diğer yandan jandarma ekiplerinin yangının nasıl çıktığına yönelik araştırması sürüyor.

Muhtar: 3 milyonliralık zarar var

30 Mart Yerel Seçimler öncesi değişen Büyükşehir Yasası sonrası belde statüsünden mahalleye dönüşen Adrasan Muhtarı Nail Aksoy, bölgede 30 yıllık 78 işletmenin bulunduğunu söyledi. Muhtar Aksoy, şöyle konuştu:

“Butik otel ve mağazalar kül oldu. Yangından büyük ölçüde etkilendik. Parasını kasasından alamayanlar var. İşletmenin, binaların mülk sahipleri ve rayiç bedellerini göz önüne alırsak 3 milyon liralık bir zarar var. Geçmiş yıllarda sadece Olympos yangını olmuştu. Çok büyük zarar gördük. 30 yıllık bir bölge böylesine büyük bir afet ile ilk kez karşılaştı.”

‘İskan yoktu, sigortam da

yoktu, 40 yıllık emeğim kül oldu’

Kısmet Halıcılık’ın sahibi Abdullah Sarıgül, halı, tekstil, gümüş ve marketinin tamamen yandığını 500 bin liralık emeğinin kül olduğunu gözyaşları içinde anlattı. 500 parça halısı, 3 bin parça tekstil, 10 kilo gümüş takıları ile market kasasındaki paraları bile alamadığımı söyleyen Sarıgül, “İskan olmadığı için sigortam da yoktu. Hiçbir şey kurtaramadım. 25 yıllıdır buradayım emeğim yok oldu. 500 bin liram gitti” dedi.

Küresel iklim değişikliğine dikkat

Batı Akdeniz bölgesinde faaliyet gösteren çevre kuruluşu Antalya Isparta Burdur Denizli Kaş Platformu (A Platformu), Adrasan’da aşırı sıcak günde çıkan yangın üzerine, hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesine neden olan küresel iklim değişikliğinin etkilerini hatırlattı. A Platformu’nun Adrasan yangınıyla ilgili hazırladığı raporda, “Küresel iklim değişikliğinin engellenmesi için Türkiye ’nin karbon salınımını bir an önce azaltmasını; kömür, petrol gibi doğaya zarar veren enerjilerin kullanılması yerine iklim dostu enerjilerin kullanımına geçilmesini talep ediyoruz” denildi.

Gelen ekipler bölgeyi tanımıyordu!

Yöre halkının yangın söndürme çalışmalarına ilişkin çeşitli şikayetlerine yer verilen raporda, Adrasan’daki itfaiye ekibinin yerel seçimlerden sonra başka yere atandığı için yeni gelen ekibin yöreyi tanımadığı, kıyıda afet dönemlerinde su almak için olması gereken yangın vanalarının olmadığı, yanan bölge ve işletmeler deniz kıyısında olmasına rağmen arazözlerin denizden su almayıp dereden su almak için bekledikleri, yangın başladığı andan itibaren bölgede elektriklerin kesildiği gibi iddialar aktarıldı. Yangının yaban hayatını da etkilediği belirtilen raporda bir görgü tanığının 2 yaban domuzunun yanarak kaçtığına ilişkin anlatımına yer verildi. Raporda, Adrasan’da geçimini turizmden sağlayanların zor duruma düştüğü ve yangın nedeniyle tatilcilerin gelmeyeceği endişesi taşıdıkları da ifade edildi.

Olimpos etkilendi mi?

Adrasan’ı etkisi altına alan yangın, Adrasan-Çıralı-Olimpos hattında heyecan yarattı. Yöre sakinleri ise alevlerin Adrasan ile Olimpos arasında yer alan Musa Dağı’nı geçmediğini belirtti. Musa Dağı’nın bu bölümü de Olimpos’ta 2008’de çıkan yangında kısmen yanmıştı. Bölge gözde bir yürüyüş güzergahı. Adrasan Koyu’nun dere yatağında yer alan pansiyonlar bölgesinden başlayan 16 km’lik yürüyüş parkur, Musa Dağı, antik kalıntılar ve birkaç yıl öncesine kadar tamamıyla ormanlık olan bölgeden geçerek Çıralı Olimpos’a bağlanıyor. Ancak güzergahın bir bölümü yangın sonrası çorak bir arazi halini almıştı.

Soğutma çalışmaları sürüyor

Kumluca Kaymakamı Canan Hançer Baştürk ise Adrasan'daki son yangının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının devam ettiğini ve yangından etkilenen işletmelerle ilgili de hasar tespit çalışmalarına başlanıldığını söyledi.

Baştürk, “Yangında ormandan aldığımız bilgilere göre yaklaşık 120 hektar alanda zarar oluşmuş. Tabi yangın sırasında pansiyon, motel, restoran ve günübirlik işletmelerden oluşan 9 tesisimiz zarar gördü. Yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor, zarar gören işletmelerimizle ilgili hasar tespit çalışmaları başlatıldı” dedi.

Yangından etkilenen ve duygularına hakim olamayan bazı vatandaşları da teselli eden Kaymakam Baştürk, yangın bölgesinde devlet olarak yapılması gereken ne varsa yapılacağını vurguladı. Yangın bölgesinde halen Akdeniz Elektrik AŞ ve Telekom ekipleri zarar gören hatları onarma çalışması yürütürlerken, Orman İşletme Müdürlüklerine ait ekipler de, 250 yangın söndürme işçisi ve belediyeye ait itfaiyelerin desteğiyle soğutma çalışmalarını sürdürüyorlar.