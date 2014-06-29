Adrasan'da yangın kontrol altına alındı

Antalya’nın Kumluca İlçesi’ne bağlı tatil bölgesi Adrasan’daki İnceboyun mevkisinde saat 14.30 sıralarında kızılçam ağaçlarının bulunduğu alanda başlayan ve hızla büyüyen alevler, 4 saat sonra otel ve pansiyonların bulunduğu alana sıçradı. Can kaybının olmadığı yangında 4 otel, hediyelik eşya mağazası ve restoran yandı. Bölgedeki pansiyonlarda kalan tatilciler, yangınla birlikte tesisleri terk etti. Yüz hektar alanda etkili olan yangında havanın kararmasıyla birlikte havadan söndürme çalışmaları durdurulurken karadan yapılan müdahalelerle yangın kontrol altına alındı ve soğutma işlemleri başladı.

Antalya'nın Kumluca İlçesi'ne bağlı tatil bölgesi Adrasan'daki İnceboyun mevkisinde saat 14.30 sıralarında Kızılçam ağaçlarının bulunduğu alanda başlayan ve hızla büyüyen alevlerin 120 hektardan fazla alanda etkili oldu.

Yangın Antalya, Muğla ve Isparta'dan gelen ekiplerin müdahalesiyle kontol altına alınarak, soğutma işlemleri başladı.

Havanın kararmasıyla birlikte havadan söndürme çalışmaları durdurulurken, ekipler alevlere karadan müdahale etti.

Söndürme çalışmaları aralıksız sürerken Orman Genel Müdürü İsmail Üzmez, çalışmaları yerinde denetlemek üzere Antalya'ya hareket etti.

Rüzgârın etkisiyle hızla yayıldı

Rüzgârın etkisiyle hızla büyüyen alevlere ilk etapta Antalya ile Kumluca, Finike ve Kemer ilçelerinden 100 orman işçisi, 15 arazöz ve 5 su tankeriyle karadan müdahale etmeye başladı.

Yangının büyüme eğilimi göstermesi üzerine Antalya’dan havalanan 2 helikopter ve 1 yangın söndürme uçağı da söndürme çalışmalarına katıldı.

Muğla’nın Marmaris ve Fethiye ilçelerinden gelen hava ekipleriyle birlikte söndürme çalışmalarında 7 helikopter ve 2 uçak görev almaya başladı.

Milli park alanı olan yangın bölgesinin sarp olması, yangına müdahaleyi güçleştirirken, bölgede etkili olan rüzgâr alevleri büyüttü.

Saat 17.00 sıralarında Antalya Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Hava Tahmin Merkezi, güneybatıdan esen rüzgârın akşam saatlerinde yön değiştirmesinin beklendiğini, rüzgârın kuzeybatıdan esmeye başlamasıyla birlikte yangınla mücadelenin zorlaşacağını bildirdi.

Bölgedeki turistik tesislere yaklaşık 2 kilometre mesafede zirveye doğru etkili olan alevler, saat 17.15 sıralarında rüzgarın kuzeybatıdan esmeye başlamasıyla birlikte yön değiştirdi ve sahile yöneldi. Saat 17.30 sıralarında bölgedeki otel ve pansiyonlar boşaltılmaya başlandı.

Alevlerin ortasında kaldı

Kumluca İlçesi Adrasan Mahallesi’ndeki orman yangını, saat 17.45 sıralarında deniz kenarındaki pansiyon, otel ve restoranların olduğu tesislere ulaştı.

Alevler, Mitah Otel, Cici Baba Otel, Erenler Otel, Ön otel ile bir hediyelik eşya mağazası ve restoranı sardı.

Tesislerde bulunan yerli ve yabancı turistler çığlık atarak kaçtı.

Bölgeyi kaplayan yoğun duman nedeniyle nefes almakta güçlük çekilirken, bir pansiyon sahibinin, ’2 İngiliz turist odada kaldı, çıkamadı’ haykırışları paniğe neden oldu.

Diğer tesislerde kalan tatilciler, pansiyondaki odalarında bulunan İngiliz turistleri dışarıya çıkardı. 4 otel ile birlikte hediyelik eşya dükkânı ve restoran da alevler arasında kaldı.

Restoranda bulunan tüplerin bir kısmı, çalışanlar tarafından çıkartılırken, içeride kalan diğer tüpler peş peşe patladı. Can kaybının olmadığı patlama, yangın bölgesinde korkuya neden oldu.

Otomobil son anda kurtarıldı

Bu sırada bir pansiyonun önünde park halinde bulunan 07 EYV 90 plakalı otomobilin çevresini alevler sardı.

Araç sahibi bulunamazken, kilitli olan otomobilin alev almaması için yoğun çaba sarf edildi.

Su ve köpük sıkan itfaiye ekipleri, alevleri otomobile yaklaştırmamaya çalışırken, bir arazöz park halindeki aracı ittirerek alevlerin yanından uzaklaştırdı.

Bölgede göz gözü görmedi

Antalya Orman Bölge Müdürü Mustafa Türk, yangın söndürme çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Bölgede 250 orman işçisinin 40 arazöz ve 10 su tankeriyle yangına karadan, 7 helikopter ve 2 uçakla havadan müdahale ettiğini kaydeden Türk, "Yangın çok geniş bir alanda etkili oluyor. Bölgenin sarp olması ve kuvvetli rüzgâr müdahale etmemizi engelliyor. Aşırı duman nedeniyle ekipler önünü göremeyecek durumda. Buna rağmen canla başla bir mücadele veriyoruz" dedi.

Şu ana kadar tek sevindirici tarafın can kaybı yaşanmaması olduğunu vurgulayan Türk, bazı turisttik tesislerin yandığını söyledi.