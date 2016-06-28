Orman Genel Müdürü: Adrasan'daki yangını söndürmek için karşı ateş tekniği kullandık!

Antalya’nın tatil cenneti Adrasan’da başlayıp 150 hektarı kül eden orman yangını 20 saatte kontrol altına alınabildi. Yangının bölgedeki otellere ve evlere ulaşması ilk kez denenen ‘karşı ateş’ yöntemiyle önlendiği iddia edildi. Orman Genel Müdürü İsmail Üzmez “Karşı ateş tekniği aslındı çok tehlikeli. Ama daha da risk varsa, mesela oteller, canlar yanacak, mal zarar görecekse biz gelen ateşin önündeki yanıcı materyali yani ormanı biz yakıyoruz ve gelen ateş önünde yanan materyal bulamayınca orada çöküyor ve geri plandaki ev, otel bağ bahçeler yanmadan söndürülüyor” dedi.

Antalya’nın Kumluca ilçesine bağlı tatil cenneti Adrasan’da önceki gün öğle saatlerinde başlayan ve hemen yanındaki bir başka tatil cenneti Olimpos’a kadar uzanıp 20 saatte kontrol altına alınabilen orman yangınında 150 hektar alan zarar gördü.

Doğan Haber Ajansı'ndan Mehmet Çınar ve Ramazan Sarıkayalı'nın haberine göre, Orman yangının Adrasan ve Topbaş’taki seralarla evlere ve Olimpos’taki otellere ulaşmaması için ‘karşı ateş’ vererek yangınları bertaraf ettiklerini belirten Orman Genel Müdürü İsmail Üzmez “Karşı ateş tekniği aslındı çok tehlikeli. Ama daha da risk varsa, mesela oteller, canlar yanacak, mal zarar görecekse biz gelen ateşin önündeki yanıcı materyali yani ormanı biz yakıyoruz ve gelen ateş önünde yanan materyal bulamayınca orada çöküyor ve geri plandaki ev, otel bağ bahçeler yanmadan söndürülüyor. Bu bizim için bir riskti, bunu herkes yapamaz. İlla uzman, sertifikalı olmanız gerekiyor. Dünyada çok yapılan bir şey değil” dedi.

4 helikopter 2 uçak katıldı

Kumluca’ya bağlı tatil merkezi Adrasan Mahallesi Seylemit mevkiinde önceki gün saat 11.00 sıralarında başlayan orman yangını, gün boyu havadan ve karadan yapılan müdahalere rağmen kontrol altına alınamadı. Rüzgarla giderek yayılan alevlere gece boyu müdahaleyi sürdüren kara ekiplerinin çalışmasının ardından, dünSabah saat 07.00 sıralarında yangın kontrol altına alındı. 4 helikopter ve 2 uçağın da katıldığı soğutma çalışması başlatıldı. Yangının kontrol altına alınmasında rüzgarın etkisini yitirmesi, nem oranının yükselmesi nin de etkili olduğu belirtildi.

Orman Genel Müdürü İsmail Üzmez, yangına 10 dakika içerisinde müdahale ettiklerini ancak çok şiddetli rüzgar olduğunu belirterek, “Bir noktada arkadaşlarımız canını zor kurtardı, hatta yolda kaza da oldu. Sıkıntılı bir süreç yaşadık ama Allah’a şükür bir can kaybı olmadı. Adrasan’da başlayan yangın Olimpos Dağı’na doğru tırmandı. Biz öncelikle karşı ateşle yangının istikametini değiştirdik ve şu anda yerleşim yerleri ve otellerde sıkıntı yaratacak herhangi bir şey yok” dedi.

"Arazözler 1000 metreye çıktı"

Yangının Musa Dağı’nın zirvesine, 1000 metreye kadar çıktığını dile getiren Üzmez, “Ekibimizle birlikte az önce oradaydık. Uçaklarımız, helikopterlerimiz, arazözlerimizi de o sarp yamaçlara çıkararak neredeyse 1000 metreye çıkardık. Yangının etrafını çevirdik ve içeride soğutma işlemi devam ediyor. Etrafını çevirdik. İnşallah çok sert bir rüzgar olmazsa bu yangını da kapatmayı ümit ediyorum” diye konuştu.

Genel Müdür Üzmez, bölgenin rüzgarlı ve kurak olduğunu belirterek vatandaşlara “Bu sezonlarda lütfen bağ bahçe temizliği, ateşle uğraşmak ve bu tür tehlikeli hareketlerden kaçınsınlar” diye seslendi. 24 Haziran’da Erentepe’de yangın çıktığını hatırlatan Üzmez “2 günümüzü burada harcadık. Vatandaşlarımızın bu konularda dikkatli olmalarını, akciğerlerimizin yanmaması için hassas davranmalarını rica ediyoruz” dedi.

"Arazöz olsa yanmazdı"

Antalya Büyükşehir ve Kumluca belediyelerinin oluşturduğu ekipler bölgede hasar tespiti yaptı. Evlerin olduğu alanda yangın başlayana kadar ekiplerin gelmediğini belirten Ali Üras “Yangın öbür taraftan çıktı. Yangın çıkana kadar Jandarma, ormancılar gelmedi. Bir arazöz koysalar, burada orman yoktu ve yanması mümkün değildi. Arazöz olsa burası yanmazdı, bizim kafamız buna bozuluyor. Müdahale de edilemeyince yangın çıktı” dedi.

Evinin tamamen yandığı ve sadece üzerindeki elbiselerin kaldığını anlatan İsmail Üras da “Çok çabuk geldi yangın. Havada rüzgar vardı. Ne arazöz ne itfaiye aracı durmadı, hepsi yola kaçtı. Bir araç olsa kurtarılacaktı. Bizi de katmadılar üstelik, hiçbir şey kalmadı” dedi.

Yangının andından ise acı manzaralar ortaya çıktı. Seylemit Mahallesi’ndeki 7 evin tamamen yandığı, burada 40 koyun, çok sayıda tavuk ve yangından kaçmaya çalışırken dumandan zehirlendiği, çok sayıda kaplumbağanın telef olduğu görüldü.

Tehlikeli ama etkili yöntem

Adrasan ve Topbaş’ta seralar, Olimpos’ta da oteller zarar görmesin diye “karşı ateş” tekniğinin kullanıldığını belirten Üzmez, şöyle konuştu: “En sevindirici yanı herhangi bir cana zarar gelmedi ama seralar naylon olduğu için yananlar var. Birkaç eski ev var yanan. Oteller bölgesinde herhangi bir zarar yok. Karbonmonoksit kaynaklı küçük zehirlenmeler oldu"

"Sabotaj demek için çok erken"

Orman Genel Müdürü İsmail Üzmez, yangına ilişkin sabotaj iddialarıyla ilgili soruya şu yanıtı verdi: “Onu bilemeyiz. Çünkü kurum olarak söndürmeye yönelik çalışmalarımız var. Yangının hangi bahçede, hangi ev önünde çıktığını biliriz. Ama bunun kim tarafından yakıldığını bilmek savcılık konusu, adli bir konu. Senin bahçenden çıktı ama senin yaktığını ben bilemem. O bakımdan ’sabotajdır’ demek için erken. Bunu adli kolluk kuvvetleri takip ediyor.”

Kumluca’da son 3 günde yanan alanla ilgili de bilgi veren Orman Genel Müdürü İsmail Üzmez, Erentepe kısmında 300 hektar, Aslantaş’ta 40 hektar, Adrasan’da ise 150- 200 hektarlık alanın zarar gördüğünü tahmin ettiklerini belirtti.

Olimpos’a giriş yasağı kaldırıldı

Yangının kontrol altında olduğunu ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü belirten Kumluca Kaymakamı Polat Kara, ilk tahminlere göre 150 nektar ormanlık alanın zarar gördüğünü kaydetti. Soğutma çalışmalarının 3 uçak, 8 helikopter, 400 orman işçisi, 50 arazöz, iş makineleri ve Büyükşehir Belediyesi’ne ait itfaiye araçlarıyla devam ettiğini belirten Polat Kara, Adrasan’da zarar gören ev, sera gibi alanların tespiti için de çalışma başladığını söyledi.

Yangının tamamen kontrol altına alınmasınına ardından Olimpos’a girişler de yeniden serbest bırakıldı. Kaymakamı Kara, yangının çıkış nedeniyle ilgili olarak, “Bilirkişilerden oluşan uzman bir ekip hemen çalışmaya başladı ve yangının çıkış sebebi tespit edilince kamuoyuyla paylaşılacak” dedi.