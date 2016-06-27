Adrasan'daki orman yangını kontrol altında; en az 150 hektar alan kül oldu

Antalya'nın Kumluca ilçesinde tatil merkezi Adrasan'da dün başlayan orman yangını 20 saat sonra kontrol altına alınırken, soğutma çalışması başlatıldı. 150 hektardan fazla alan kül oldu

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Mehmet Çınar ve Ramazan Sarıkayalı’nın haberine göre, Kumluca'ya bağlı tatil merkezi Adrasan Mahallesi Seylemit mevkiinde dün saat 11.00 sıralarında başlayan orman yangını, gece boyu müdahale sürdürülürken sabah saat 07.00 sıralarında kontrol altına alındı.

150 hektar alan kül oldu

Bu sabah ise 4 helikopter ve 2 uçağın da katıldığı soğutma çalışması başlatıldı. Yangının kontrol altına alınmasında rüzgarın etkisini yitirmesi, nem oranının yükselmesi ve kara ekipleri sayısının artırılmasının etkili olduğu belirtildi. Yanan alan miktarı ise 150 hektarı geçti.

Kumluca Orman İşletme Müdürü Faik Yılmaz, "Yangın tamamen kontrol altında, soğutma çalışmaları devam ediyor" dedi.

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