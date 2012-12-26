'Uludere raporu' AKP'de rahatsızlık yarattı

Hülya Karabağlı/ Ankara

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Ayhan Sefer Üstün, “Genelkurmay talimat vermiş olabilir” diyen partisinin Uludere Alt Komisyon Başkanı İhsan Şener’i yalanladı. Üstün, ''Böyle bir rapor ortada yokken bu şekilde bir rapordan bahsetmek uygun değil. Bu kamuoyunu yanıltmak olur” dedi.

TBMM Uludere Alt komisyonu Başkanı, Ordu Milletvekili İhsan Şener’in NTV’de yayınlanan “ Genelkurmay talimat vermiş olabilir” açıklamaları AKP’de kriz yarattı. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Ayhan Sefer Üstün, “ Genelkurmay talimat vermiş olabilir” diyen partisinin Uludere Alt Komisyon Başkanı İhsan Şener’i yalanladı. Üstün, ''Böyle bir rapor ortada yokken bu şekilde bir rapordan bahsetmek uygun değil. Bu kamuoyunu yanıltmak olur” dedi. AKP Grup Başkanvekili Nurettin Canikli, bazı televizyon kanallarında henüz taslak bir rapordan söz edilemeyeceğine dikkat çekti.

Şener’in açıklamaları ortalığı karıştırdı

Uludere Alt komisyonu Başkanı AKP’li milletvekili İhsan Şener’in taslak raporu paylaştığı NTV’nin “ “Genelkurmay talimat vermiş olabilir. Genelkurmay tüm belgeleri paylaşmadı” haberi geniş yankı uyandırdı. Haberin yayınlanmasından sonra gazeteciler alt komisyon başkanı Şener’e ulaşmaya çalışırken, üst komisyon başkanı Ayhan Sefer Üstün’ün makamına yöneldiler.

Üst komisyonun bilgisi olmadığı anlaşıldı.

Üst komisyon sekretaryası, gazetecilere Şener’in açıklamasından ve verdiği bilgilerden haberdar olmadığı bilgisini aktardı. AKP kanadında gün boyu gerginlik sürdü ve yöneticiler, alt komisyon başkanının açıklamaları ve taslak raporla ilgili açıklamalarda bulundu. Ayhan Sefer Üstün’ün A.A’ya yaptığı açıklama şöyle.

Üstün: Böyle bir rapor ortada yokken

TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Ayhan Sefer Üstün, 34 vatandaşın ölümüyle sonuçlanan Uludere olayına ilişkin raporun henüz tamamlanmadığını ve bu şekilde bir rapordan bahsetmenin kamuoyunu yanıltacağını söyledi.

Alt komisyon başkanı İhsan Şener ile görüştüğüne dikkati çeken Üstün, Şener'in kendisine böyle bir açıklamayı yapmadığını söylediğini aktardı.

Taslak rapor elimizde bulunmuyor

''Bizim elimizde zaten böyle taslak bir rapor bulunmuyor henüz'' diyen Ayhan Sefer Üstün, ''Bu konuda arkadaşlarımız yoğun şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Dolayısıyla bu ayrı ayrı alanda yapılan çalışmalar tamamlanıp derlendikten sonra taslak ortaya çıkacak'' dedi.

Üstün, rapor hazır hale gelmeden açıklama yapmayacaklarını vurgulayarak, ''Böyle bir rapor ortada yokken bu şekilde bir rapordan bahsetmek uygun değil. Bu kamuoyunu yanıltmak olur. Zaten raporun tamamlanma çalışmaları sürüyor, rapor tamamlansa dahi çok daha ciddi bir şekilde bunu paylaşırız. Böyle el altından bilgilendirme usulümüz yok'' diye konuştu.

Kamuoyunu yanlış bilgilendirmek doğru değil

Olayla ilgili geniş kapsamlı şekilde çalıştıklarını vurgulayan Ayhan Sefer Üstün, şunları söyledi:

''Birden fazla uzman farklı konularda çalışıyor ve çalışma henüz tamamlanmadı. Uzmanların çalışmaları bittikten sonra ortaya bir metin çıkacak. Çalışmalar sürdüğü için rapor diyebileceğimiz bir çalışma yok elimizde. Bu metin olmadan rapordan bahsetmek yanlış. Bu şekilde kamuoyunu yanlış bilgilendirmek doğru değildir. Bu çok ciddi bir konu ve bilgi sızdırır şekilde açıklanamaz. Böyle bir durum yok ortada.

Rapor içir süre veremiyoruz

Bu rapor için süre veremiyoruz. Çok dinamik bir çalışma ve sürekli farklı farklı kişiler ortaya çıkıyor. Böyle bir konuda raporu tamamlama için süre veremiyoruz bir türlü. Olayla ilgisi olan herkesle görüşüyoruz ve doğru bir rapor hazırlamaya çalışıyoruz.''