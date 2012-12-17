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TBMM'nin Uludere raporu hâlâ tamamlanamadı

Meclis Uludere Alt Komisyonu’nun raporu, katliamın üzerinden yaklaşık bir yıl geçmesine rağmen tamamlanamadı. Taslak metin ise aralık ortasında açıklanacak

17 Aralık 2012 09:06

TBMM Uludere Alt Komisyonu, Şırnak’ın Uludere İlçesi’nde 34 kişinin TSK’ya ait F-16 jetleri tarafından katledilmesine ilişkin raporunu hâlâ tamamlayamadı.

Raporun mevcut bilgilerle yazılması yönünde karar alan komisyon üyeleri, “Sonuç ve değerlendirme” bölümünde yer almasını istedikleri hususları konuşmak üzere 14 Kasım'da toplanmış ve görüşlerini açıklamışlardı. Üyelerin bu açıklamalarını not eden komisyon raportörleri, akabinde “Sonuç ve değerlendirme” bölümünü yazmaya başladı.

Raportörlerin hazırlayacağı taslak metin, önümüzdeki günlerde komisyon üyelerine dağıtılacak. Daha sonra komisyon toplantısı yapılacak ve “Sonuç ve değerlendirme” kısmına itirazı olan komisyon üyeleri, muhalefet şerhlerini sunacak. Metin daha sonra, üst komisyon olan İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’na sunulacak.


'Aralıkta açıklanacak' denmişti


Hüseyin Özkaya'nın Taraf'taki haberine göre; Uludere Komisyonu Başkanı AKP’li İhsan Şener, geçen ay, “Öyle tahmin ediyorum ki, en geç aralık ayının ilk yarısında raporumuzu üst komisyona sunacağız” demişti. Ancak raportörlerin yazdığı taslak metin henüz üyelere dağıtılmış değil. Üzerinden yaklaşık bir yıl geçen ve hâlâ aydınlatılmayı bekleyen Uludere katliamına ilişkin raporun tamamlanmaması ve kamuoyu ile paylaşılmaması, komisyonun muhalefet partili üyelerinin tepkisini çekiyor.


Muhalefet: Karartma var


Bu arada, raporda, “Heron görüntülerini kimin değerlendirdiği, hedef tayinini kimin yaptığı, ‘vur’ emrini kimin verdiği ve hangi istihbarata dayanarak bombalamanın gerçekleştirildiği” şeklindeki dört temel sorunun yanıtının olması beklenmiyor. Komisyonun iktidar kanadı, olayın sorumluluğunu “İdari, istihbari ve güvenlik hiyerarşisindeki eksikliklere, koordinasyon eksikliğine” bağlıyor. Komisyonun CHP’li ve BDP’li üyeleri ise, olayın sorumlularının raporda bulunması gerektiğini ifade ederek, “Bir karartma olduğunu” ileri sürüyorlar.

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