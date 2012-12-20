Türkiye Barış Meclisi, Roboski'de öldürülenleri anacak

Türkiye Barış Meclisi (TBM), Roboski'de, TSK'ya ait savaş uçaklarının bombardımanı sonucu hayatını kaybeden 17'si çocuk, 34 insan için anma etkinliği düzenliyor. Katliamın birinci yıl dönümüne az bir zaman kala , "Kanayan yaramız Roboski" ismiyle düzelenecek anma etkinliği yarın (21 Aralık 2012) Bilgi Üniversitesi Dolapdere Kampüsü'nde gerçekleştirilecek.

Rıdvan Akar'ın, 'Roboski'nin Anaları' belgeselinin gösterimiyle başlayacak anmada, Roboski katliamının mağdurlarından İrfan Encü, mağdurların avukatlarından ve Diyarbakır Barosu eski Başkanı Mehmet Emin Aktar, Mazlum-Der İstanbul yöneticisi Demet Tezcan, yazar-avukat Eşber Yağmurdereli, Radikal gazetesi yazarı Karin Karakaşlı, yönetmen ve senarist Özcan Alper ve Sabancı Ünv. Öğretim Üyesi Ayşe Betül Çelik birer konuşma yapacak.

Roboskili aillerin de katılacağı anma etkiliği, yarın Bilgi Üniversitesi Dolapdere Kampüsü Mahkeme Salonu'nda saat 18.30 ile 21. 30'da arasında yapılacak.