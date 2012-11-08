Roboskili ailelerin dilinden : Ağlama anne, güzel yerdeyim

Ruken Tuncel

Yeni yıla iki gün kala Şırnak'ın Uludere ilçesi Roboski köyünde, TSK'ya ait savaş uçaklarının bombardımanı sonucu, 17’si çocuk, 34 insan yaşamını yitirdi. 'Kaza' olduğu ifade edilen olayın ardından faillerin ortaya çıkarılması için komisyonlar kuruldu, eylemler yapıldı fakat hala bir sonuç alınamadı.

Katliamın birinci yılını doldurmasına az bir zaman kala, yaşananların hafızalardan silinmemesi, aynı acıların tekrarlanmaması adına MAZLUMDER ve İnsan Hakları Derneği'nin (İHD) desteğiyle bir belgesel film yapıldı.

Gazeteci- Yönetmen Ümit Kıvanç tarafından çekilen "Ağlama anne, güzel yerdeyim" belgesel filmi, dün akşam (7 Kasım 2012) ilk kez gösterime sunuldu. Cezayir Restorant'ın toplantı salonunda gösterime sunulan film 1 saat 40 dakika.

Roboskili ailelerin röportajlarından oluşan belgesele, Cahit Koytak'ın 'Uludere Destanı' adlı şiiri ile giriş yapılıyor. Görüntüde o gece canlandırılırken, fonda uçaksavar sesleri diğer yandan geceyi anlatan Roboskili bir baba...

Başbakan Erdoğan ve İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in katliamın ardından sarf ettiği sözlerde, belgesel içerisindeki yerini alıyor:

"Her kürtaj bir Uludere'dir"

"TSK bu Ahmet'midir? Mehmet'midir? bilemez ki..."

"34 kişi figuran, kaçakçılığı meşrulaştırmayın"

Belgesel oğlunu, abisini, kardeşini, amca oğlunu anlatan Roboskili ailelerin acısını, bombalamadan sonraki Roboski'yi bir kez daha gözler önüne seriyor.

Yan yana dizili fotoğraflar, Bedran, Adem, Şervan, Şivan... 13, 14, 16, 17...

Ailleri hayallerini anlatıyor çocuklarının:

"Evimiz topraktan, oğlumunda hayali ev yapmaktı"

"Şoför olmak istiyordu. Oğlum çok çalışkandı. Evin her işine o koşardı. Odun getirmeye, saman getirmeye..."

"İstanbul'a gitmek istiyordu kardeşim, en büyük hayali İstanbul'du..."

"Benim gözlerim görmüyor. Oğlum benim gözlerimdi. Okumayı çok seviyordu. Okuyup öğretmen olacağım diyordu..."

"Biz anne babamızı küçük yaşta kaybettik. Bize Cihan bakıyordu. Neşeliydi. Mutluyduk. Şimdi evimiz sessiz Cihan'ın yokluğu anne babamın yokluğundan daha kötü..."

"Oğlum askerdeki abisine para göndermek için gitti kaçağa. Kepçe operatörü olmak istiyordu..."

"Oğlum gömüldükten beş gün sonra eli bulundu. Beş gün sonra elini gömdük. Biz fakir insanlardık. Hiçbir devlet fakirini öldürmez..."

"Sesleri duyunca yola gitmeden 112'yi aradık, sonra olay yerine gittik. Gün ağardı, yardıma gelen olmadı. Ambulans veya helikopter gelseydi belki yaralı kurtulan 13 kişi şimdi yaşıyor olurdu"

'34 sadece bir rakam değil, onlar insandı'

Belgeselle ilgili konuşan yönetmen Kıvanç " 34 sadece bir rakam değil, onlar insandı, 34 insan öldü. Bizler ölen insanları insan olarak algılmakta zorlanıyoruz. Onların hayallerinin olabileceğini kavrayamıyoruz. Roboski katliamından iki gün sonra insanlar yılbaşını kutladı. Türkiye'nin her yerinde şarkılar söyleniyor, havai fişekler atılıyor. Roboski hariç, orada ağıtlar yükseliyordu" dedi.

Katliamda kardeşini ve 11 akrabasını kaybeden Veli Encü'de "Yumurta atanlara bile ceza veriliyor, Roboski'nin failleri daha yargı önüne çıkmadı. Hala bizleri bu davadan vazgeçirmek için yıldırmaya çalışıyorlar. Bugün buraya geldiğimde Murat Encü gözaltına alındı" diye konuştu.

MAZLUMDER Genel Başkanı Ahmet Faruk Ünsal, "Katliamın üzerinden on ay geçti failler hala ortaya çıkarılmadı. Kaymakamın darp edilmesindeki hassasiyet 34 can için gösterilmedi. Onlar bu katliamı unutturmaya çalışsa da tarih unutmayacak" dedi.

İHD Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan "İnsan haklarına dair söylediğimiz sözlerden, çok daha etkilidir görsel. Bu belgesel Roboski'de yaşanan olayı belki çok daha iyi kazır hafızalara" şeklinde konuştu.

TBMM Uludere Alt Komisyonu, dün (7 Kasım 2012) Uludere'ye dair raporun yazımına başladı. Raporun 14 Kasım 2012'de tamamlanması bekleniyor.