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Ümit Kıvanç’tan Roboskî belgeseli: Ağlama Anne Güzel Yerdeyim

Roboski'de hayatını kaybedenlerin anısına Ümit Kıvanç, tarafından hazırlanan 'Ağlama Anne Güzel Yerdeyim' belgeseli bugün(7 Kasım 2012) ilk kez gösterime sunulacak

07 Kasım 2012 15:34

MAZLUMDER ve İnsan Hakları Derneği (İHD) tarafından kurulan 'Roboskîye Adalet Platformu' çalışmalarına bir belgesel film ekledi.  Ümit Kıvanç tarafından çekilen "Ağlama anne, güzel yerdeyim" belgesel filmi, bu akşam (7 Kasım 2012) ilk kez gösterime sunulacak.

 Roboskîye Adalet Platformu tarafından belgeselin ilk gösterimiyle ilgili yapılan  açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"28 Aralık 2011 gecesi, "unutursak kalbimiz kurusun" diyerek yüklendiğimiz bir acımız oldu.

Şırnak/Uludere'ye bağlı Roboskî'de köylüler, "sınır ticareti" dedikleri yolda ekmek kavgası verirken, TSK savaş uçakları tarafından bombalandılar. On dokuzu çocuk otuz dört kişi, kimsenin aklının almayacağı bir şekilde öldüler. Misal 80 kiloluk Hamza’nın ancak 10 kilosu bulunabildi, Aslan’ın eli onun gömülmesinden beş gün sonra gömülebildi… Tek parça halinde gömülebilenlerin şanslı sayıldığı bu korkunç ve elim hadise, toplumsal travmalar tarihimize acı bir halka olarak eklendi.

Roboskîliler kendi evlatlarının katiliymiş gibi, adalet taleplerini her yükselttiklerinde yeni baskılar, gözaltılar, tehditlerle karşılaştılar. Hükümet yetkililerinin ağzından “tazminatsa tazminat”, “ölenler figürandı” gibi açıklamalar adalet bekleyen ailelerin umudunu zayıflatıp acılarına acı ekledi…

"Ankara'nın dehlizlerinde kaybolmayacağı" sözü verilen katliamın soruşturması, aradan geçen zamanın bir yıla yaklaştığı şu günlerde henüz arpa boyu ilerlemiş değil.

"Roboskî'ye Adalet Platformu", kamuoyunda katliama karşı duyarlılığın yaygınlaşması, sorumluların yargı önüne çıkarılmasıyla adaletin yerini bulması, toplumsal travmalar zincirinin hiç değilse bu kadar feci bir olaydan sonra kırılması amacıyla çeşitli çalışmalar yapıyor. Platform, "İstatistik değil insanım! Benim de bir hikâyem var" kampanyasıyla, katliamda hayatını kaybedenlerin ağzından yazılmış hikâyeleri ilgili devlet kurumlarına gönderdi ve kamuoyu ile paylaştı. Roboskî Standı, fotoğraf sergisi, panel, söyleşi ve çeşitli etkinlikler düzenledi, düzenleyecek.

Bu çalışmaların paralelinde, MAZLUMDER ve İnsan Hakları Derneği’nin (İHD) desteğiyle Ümit Kıvanç tarafından çekilen "Ağlama anne, güzel yerdeyim" filmi, 7 Kasım'da çoğunlukla basın mensuplarının davet edildiği bir gösterimle kamuoyuna sunulacak.”

MAZLUMDER ve İnsan Hakları Derneği (İHD) yöneticilerinin katılımıyla yapılacak gösterim, Beyoğlu/Galatasaray'da, Cezayir Restoran'ın gösterim salonunda, saat 20.00’de yapılacak.

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